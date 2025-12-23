O torcedor do Corinthians pode separar espaço para mais um pôster na parede. O tetracampeonato da Copa do Brasil, conquistado no último domingo, 21, merece a tradicional revista-pôster especial de PLACAR.
O pôster físico já pode ser adquirido na loja oficial de PLACAR no Mercado Livre e a partir desta segunda-feira em bancas de todo o país.
A publicação traz o time posado, a ficha técnica de todos os dez jogos — incluindo o empate sem gols no jogo de ida e o 2 a 1 na partida de volta — e um perfil dos heróis da conquista. As estatísticas do Timão no torneio também estão contempladas.
Garanta já o seu pôster do tetracampeonato (1995, 2002, 2009 e 2025) do Corinthians na Copa do Brasil.
Lista de campeões da Copa do Brasil
- Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
- Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
- Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
- Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
- Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
- Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
- São Paulo – 1 título (2023)
- Fluminense – 1 título (2007)
- Internacional – 1 título (1992)
- Athletico-PR – 1 título (2019)
- Vasco – 1 título (2011)
- Santos – 1 título (2010)
- Sport – 1 título (2008)
- Criciúma – 1 título (1991)
- Juventude – 1 título (1999)
- Santo André – 1 título (2004)
- Paulista – 1 título (2005)