A final da Copa do Brasil neste domingo, 21, põe frente a frente dois grandes goleiros e dois ótimos pegadores de pênaltis: Léo Jardim e Hugo Souza. Vasco e Corinthians se enfrentam a partir das 18 horas (de Brasília), no Maracanã, e um empate, seja qual for o placar, leva a decisão para as penalidades.

O Vasco, de Léo Jardim, busca o segundo título em sua história. Campeão em 2011, o time tenta voltar à Libertadores pelo torneio de mata-mata; assim como o Corinthians, de Hugo Souza, que caiu ainda na pré-Liberadores esse ano. O equipe paulista quer o tetracampeonato da Copa do Brasil (1995, 2002 e 2009).

As duas equipes empataram sem gols na partida de ida da final, na Neo Química Arena. Por isso, uma nova igualdade, seja qual for o placar, leva a decisão para as penalidades. Daí, a oportunidade dos goleiros brilharem ainda mais do que já fizeram nas semifinais.

Contra o Fluminense, Léo Jardim pegou duas cobranças; o mesmo número de Hugo Souza contra o Cruzeiro.

Léo Jardim tem aproveitamento de 21,81% de pênaltis defendidos (contando os que foram para fora), com 12 defesas e 43 gols sofridos. Do outro lado, o aproveitamento é de 30,3%, com 10 defesas e 23 gols sofridos.

Léo Jardim em pênaltis pelo Vasco

Jogos : 171

Jogos Pênaltis defendidos : 12

Pênaltis defendidos Gols de pênaltis sofridos : 43

Gols de pênaltis sofridos Aproveitamento : 21,81%

Hugo Souza em pênaltis pelo Corinthians