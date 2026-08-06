O Fortaleza lutou, venceu, mas não levou a vaga. Em uma partida eletrizante disputada na noite desta quarta-feira (05), na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Leão do Pici superou o Palmeiras por 3 a 2, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do triunfo e da entrega até o último minuto, a equipe cearense precisava de uma vitória por três gols de diferença. Com isso, o Verdão administrou a vantagem construída no primeiro jogo e carimbou seu passaporte para a próxima fase do torneio.

Lá e cá: primeiro tempo agitado

Sabendo da necessidade de um placar elástico, o Fortaleza tentou adiantar suas linhas desde o apito inicial, mas esbarrava na forte marcação alviverde. O jogo era truncado até os 33 minutos, quando Juan Miritello encontrou espaço fora da área e acertou um lindo chute no ângulo de Carlos Miguel, inaugurando o marcador. A resposta do Palmeiras, no entanto, foi rápida e com requintes de crueldade. Aos 40, Felipe Anderson se livrou de três marcadores com um drible desconcertante e serviu Flaco López, que não perdoou e empatou o duelo.

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para a igualdade, a insistência tricolor foi premiada. Aos 43 minutos, Maílton cruzou com perigo pela direita, Carlos Miguel tentou o corte, mas a bola rebateu no zagueiro Murilo e em Rodriguinho antes de morrer no fundo das redes, recolocando o Fortaleza em vantagem antes do intervalo.

Redenção e controle alviverde

Na volta para a segunda etapa, o Palmeiras tratou de esfriar os ânimos dos mandantes. O técnico Abel Ferreira promoveu alterações que deram novo fôlego ao time, passando a sufocar a saída de bola cearense. Aos 15 minutos, a redenção veio pelo alto: após cobrança de escanteio precisa de Andreas Pereira, Murilo subiu mais que a defesa e testou firme para empatar novamente a partida, compensando o infortúnio do primeiro tempo.

O gol deu tranquilidade ao Verdão, que passou a empilhar chances. Flaco López quase virou o jogo em um chute de fora da área, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro João Ricardo, que se esticou no cantinho para manter o Leão vivo na partida.

Vitória no fim e adeus ao torneio

Nos minutos finais, o Fortaleza foi para o tudo ou nada. Aos 42 minutos, a defesa palmeirense falhou após cobrança de escanteio de Maílton, e Lucas Emanoel apareceu livre para cabecear forte, marcando o terceiro do Leão. O gol incendiou os acréscimos, gerando uma pressão total dos mandantes em busca de um milagre. Houve até reclamação de pênalti sobre Paulo Baya, descartada pelo VAR.

Apesar do esforço heróico e da vitória no placar da noite, o apito final confirmou a eliminação do Fortaleza. O Palmeiras, valendo-se do regulamento e do saldo agregado, garantiu a classificação e avança para as quartas de final da Copa do Brasil, mantendo vivo o sonho de mais uma taça.