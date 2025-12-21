O Corinthians venceu o Vasco neste domingo, 21, no Maracanã, e conquistou o título da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista, assim, chegou a quatro títulos da competição nacional.

A edição de 2025 foi a 37ª da história do torneio. Até o encerramento da final desta temporada, quem ostentava o status de atual vencedor era o Flamengo, vitorioso em 2024 sobre o Atlético Mineiro.

Todos os campeões da Copa do Brasil

1989 – Grêmio

1990 – Flamengo

1991 – Criciúma

1992 – Internacional

1993 – Cruzeiro

1994 – Grêmio

1995 – Corinthians

1996 – Cruzeiro

1997 – Grêmio

1998 – Palmeiras

1999 – Juventude

2000 – Cruzeiro

2001 – Grêmio

2002 – Corinthians

2003 – Cruzeiro

2004 – Santo André

2005 – Paulista

2006 – Flamengo

2007 – Fluminense

2008 – Sport

2009 – Corinthians

2010 – Santos

2011 – Vasco da Gama

2012 – Palmeiras

2013 – Flamengo

2014 – Atlético Mineiro

2015 – Palmeiras

2016 – Grêmio

2017 – Cruzeiro

2018 – Cruzeiro

2019 – Athletico Paranaense

2020 – Palmeiras

2021 – Atlético Mineiro

2022 – Flamengo

2023 – São Paulo

2024 – Flamengo

2025 – Corinthians