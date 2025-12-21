O Corinthians venceu o Vasco neste domingo, 21, no Maracanã, e conquistou o título da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista, assim, chegou a quatro títulos da competição nacional.
A edição de 2025 foi a 37ª da história do torneio. Até o encerramento da final desta temporada, quem ostentava o status de atual vencedor era o Flamengo, vitorioso em 2024 sobre o Atlético Mineiro.
Todos os campeões da Copa do Brasil
1989 – Grêmio
1990 – Flamengo
1991 – Criciúma
1992 – Internacional
1993 – Cruzeiro
1994 – Grêmio
1995 – Corinthians
1996 – Cruzeiro
1997 – Grêmio
1998 – Palmeiras
1999 – Juventude
2000 – Cruzeiro
2001 – Grêmio
2002 – Corinthians
2003 – Cruzeiro
2004 – Santo André
2005 – Paulista
2006 – Flamengo
2007 – Fluminense
2008 – Sport
2009 – Corinthians
2010 – Santos
2011 – Vasco da Gama
2012 – Palmeiras
2013 – Flamengo
2014 – Atlético Mineiro
2015 – Palmeiras
2016 – Grêmio
2017 – Cruzeiro
2018 – Cruzeiro
2019 – Athletico Paranaense
2020 – Palmeiras
2021 – Atlético Mineiro
2022 – Flamengo
2023 – São Paulo
2024 – Flamengo
2025 – Corinthians