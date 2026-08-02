Chapecoense e Cruzeiro ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo, 2, na Arena Condá, em Chapecó, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma partida de pouca inspiração ofensiva e ritmo cadenciado, as defesas prevaleceram sobre os ataques. Com o placar zerado, a disputa pela classificação e pela premiação de quatro milhões de reais segue totalmente em aberto para o segundo confronto.
Equilíbrio e intervenção do VAR
O duelo começou com a equipe da casa tentando impor seu ritmo. Logo nos primeiros minutos, Fernando levou perigo à meta defendida por Otávio. No entanto, foi o Cruzeiro quem balançou as redes primeiro. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio de Matheus Pereira e desvio de Fabrício Bruno, Kenji completou para o gol. A comemoração, porém, foi frustrada pela cabine do VAR, que traçou as linhas e confirmou o impedimento do ataque celeste.
Após o susto, a Chapecoense voltou a assustar com finalizações de Fernando e Bruno Pacheco, mas esbarrou na falta de pontaria e na solidez defensiva da Raposa. Na reta final da primeira etapa, o ritmo da partida caiu drasticamente, refletindo o equilíbrio e a forte marcação no meio-campo.
Ritmo lento e decisão em aberto
Na volta do intervalo, a Chapecoense sofreu uma baixa importante com a saída de Bolasie, machucado. O Cruzeiro aproveitou para assumir o controle da posse de bola, mas encontrou imensas dificuldades para furar o bloqueio defensivo catarinense. A melhor chance dos mandantes na etapa final saiu dos pés de Giovanni Augusto, que recebeu ótimo lançamento nas costas da zaga, tentou encobrir o goleiro, mas mandou à direita do gol.
O jogo seguiu morno, a ponto de alguns torcedores começarem a deixar o estádio antes do apito final do árbitro Raphael Claus, que encerrou a partida sem aplicar nenhum cartão. O único momento de real tensão nos minutos finais ocorreu quando Arroyo se atirou de carrinho após cruzamento na área, obrigando o goleiro Anderson a fazer uma defesa providencial para garantir o zero no placar.
Com o resultado, quem vencer o jogo de volta garante a classificação para a próxima fase do torneio. O confronto decisivo está marcado para a próxima quarta-feira, 5, em Belo Horizonte.