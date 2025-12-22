O Corinthians encerra a temporada de 2025 com Breno Bidon estabelecido como peça central do meio-campo. Campeão da Copa do Brasil e titular nas decisões, o jogador de 20 anos fecha o ano valorizado por sua capacidade de cumprir múltiplas funções e, também, responder em grandes.

A final da Copa do Brasil, no Maracanã, foi a prova disso. Escalado como o mais avançado do losango de meio-campo, participou da construção do gol do título com drible brilhante, sustentou o ritmo do nos momentos de maior pressão e foi um dos jogadores mais acionados na fase em que o Corinthians precisou controlar o jogo.

Ao longo da temporada, Bidon foi utilizado em diferentes zonas do setor. Atuou como segundo volante, como meia central na organização ofensiva e, inclusive na final, mais avançado.

O jovem não se destacou por números ofensivos elevados, mas pela capacidade de dar fluidez ao jogo. Em jogos grandes, especialmente nas fases finais da Copa do Brasil, conseguiu cair de vez no gosto da torcida.

Breno Bidon fez 56 jogos com a camisa do Corinthians em 2025. Marcou apenas um gol e deu uma assistência direta, mas foi destaque em outros aspectos, como a quantidade de ações com bola (média de 52.2 no Brasileirão, segundo o Sofascore) e taxa de acerto de passes (88%).