Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em primeiro encontro válido pelas semifinais da Copa do Brasil. As duas equipes detém um retrospecto de rivalidade na competição e esta será a primeira vez que Cabuloso e Timão se encontram desde a grande final disputada em 2018, que terminou com título mineiro.

Título do Cruzeiro e polêmica de arbitragem

A última vez que Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram na Copa do Brasil foi para decidir o título na edição de 2018. Na época, a equipe mineira era a vigente campeã do torneio e defendia o título contra a equipe paulista, que era o atual campeão brasileiro.

O Cruzeiro da época era comandado por Mano Menezes e ainda contava com o goleiro Fábio e o meia Thiago Neves, além de Barcos no ataque. Já o Corinthians tinha os ídolos Cássio, Fagner, Ralf, Jadson, Sheik e Romero no time principal.

Em primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com gol de Thiago Neves, marcado nos acréscimos da primeira etapa. O resultado obrigava o Timão a vencer dentro de casa por dois gols de diferença para evitar os pênaltis.

No jogo da volta, Robinho marcou e deu tranquilidade ao Cruzeiro. O Corinthians empatou com Jadson, de pênalti, já no segundo tempo. Foi então que a arbitragem entrou em polêmica. O jovem Pedrinho marcou um golaço para o Timão em chute de fora da área, mas Wagner do Nascimento viu falta de Jadson no lance e, ao consultar o VAR, anulou o tento alvinegro. Na reta final, Arrascaeta confirmou o título mineiro.