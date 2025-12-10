A noite desta quarta-feira, 10 de dezembro, promete fortes emoções para o calendário do futebol nacional. O Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2025. O confronto coloca frente a frente dois gigantes em busca de uma vantagem crucial rumo à grande decisão.

O que está em jogo

Ambas as equipes estão a apenas três jogos do título e enxergam no torneio a oportunidade ideal para coroar a temporada. O Cruzeiro chega embalado por uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro, onde terminou na terceira posição e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. A Raposa, maior campeã da Copa do Brasil com seis taças, eliminou Vila Nova, CRB e o rival Atlético-MG para chegar à semifinal, ostentando uma defesa intransponível que ainda não sofreu gols na competição.

Do outro lado, o Corinthians viveu um Brasileirão de oscilações, encerrando sua participação na 13ª colocação, o que lhe rendeu uma vaga na Sul-Americana. Para o Timão, o título representa não apenas a glória nacional e uma premiação milionária, mas a única via de acesso à Libertadores do próximo ano. A equipe paulista superou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR para alcançar esta fase decisiva.

Estratégias e clima no Mineirão

Jogando em seus domínios e com todos os ingressos esgotados, o Cruzeiro de Leonardo Jardim — cuja permanência para 2026 ainda é incerta — deve tentar impor seu ritmo desde o início, utilizando o apoio da torcida para pressionar. A equipe sabe que construir um placar favorável em casa é vital antes do jogo de volta.

Já o Corinthians aposta na experiência de seu elenco em decisões e na liderança de Dorival Júnior, técnico com vasto histórico em mata-matas. A estratégia alvinegra deve focar em um sistema defensivo robusto e transições rápidas, buscando neutralizar o ímpeto mineiro e, se possível, marcar um gol como visitante.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os treinadores pouparam titulares na última rodada do Brasileiro visando este confronto. No Cruzeiro, Leonardo Jardim tem dúvida na ponta esquerda, enquanto Dorival Júnior lida com incertezas físicas no setor ofensivo do Corinthians.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Christian e Luis Sinisterra (ou Keny Arroyo); Kaio Jorge. Leonardo Jardim.