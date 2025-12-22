O Corinthians viveu uma noite histórica ao conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil, e um dos protagonistas foi o atacante Memphis Depay. No jogo decisivo contra o Vasco, no Maracanã, o camisa 10 marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 e, com isso, assegurou um bônus contratual de R$ 4,7 milhões pela conquista nacional.

Além dessa bonificação específica pelo título, Memphis soma R$ 15,7 milhões em prêmios pelo Corinthians somente nesta temporada. Esse montante inclui os valores obtidos pelo título do Paulistão no início do ano e gratificações por participação em mais de 70% dos jogos desde que chegou ao clube.

O contrato do atacante com o Timão, que foi assinado em setembro de 2024, ainda prevê pagamentos adicionais. Dependendo de metas individuais e coletivas, como gols, assistências e novos títulos, Memphis pode ampliar ainda mais seus ganhos até o fim do vínculo, previsto para julho de 2026.

Em meio às comemorações pelo título da Copa do Brasil, o Corinthians também se prepara para quitar outra parcela significativa do acordo com o holandês: a terceira parte das luvas contratuais, que deve ser paga até o meio de fevereiro, e pode chegar ao equivalente a cerca de R$ 6,47 milhões.