O Corinthians conquistou no último domingo, 21, o título da Copa do Brasil e alguns detalhes marcantes começam a vir à tona. O clube divulgou a preleção antes da vitória contra o Vasco, no Maracanã, com destaque para o discurso empolgante de Memphis Depay.

Em inglês, e com ajuda de um intérprete, Memphis pediu a palavra enquanto os companheiros esperavam para entrar em campo. O holandês começou dizendo que não era muito de falar, que pouco fazia isso no futebol europeu, mas tinha um recado importante:

“Isso é uma final. Nos sacrificamos muito e vamos vencer, mas não só porque sofremos. Merecemos isso porque nos queremos vencer mais do que eles”, disse Memphis antes de ser abraçado por Hugo Souza, Raniele, Romero e demais líderes da equipe que aparecem na imagem.

Já no final do vídeo, após a conquista do título e com a Copa do Brasil no centro do vestiário, o técnico Dorival Júnior agradeceu o apoio de todos que ajudaram o clube a levantar o troféu em um momento conturbado politicamente:

“Naquele momento [quando assumi o time em abril], poucos acreditavam pela situação em que estávamos. Quero deixar aqui um agradecimento a todo a nossa comissão, que trabalhou muito ao longo desse processo. Quero agradecer também à paciência de todos vocês porque não é fácil agradar a todos”, disse Dorival.

Corinthians e Vasco empataram o primeiro jogo sem gols na Neo Química Arena. No Maracanã, Yuri Alberto e Memphis Depay construíram a vitória por 2 a 1 — Nuno Moreira havia empatado para o Vasco. O título foi o quarto de Copa do Brasil na história do Corinthians, que foi campeão também em 1995, 2002 e 2009.