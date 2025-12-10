Cruzeiro e Corinthians reeditam nesta quarta-feira 10, em Belo Horizonte, às 21h30, a final da Copa do Brasil de 2018, vencida pela equipe Celeste. Desta vez, o confronto é válido pela semifinal da competição, com Vasco e Fluminense no outro lado da chave.

A equipe mineira defende um retrospecto favorável contra o Timão: a última derrota em casa aconteceu em um amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo de 2018, em que o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Henrique e Ángel Romero. O paraguaio, inclusive, é um dos remanescentes dos elencos daquela partida, ao lado de Lucas Silva e Cássio, ídolo alvinegro que hoje defende o Cruzeiro.

Já por competições oficiais, a última vez em que o Corinthians venceu em solo mineiro foi somente em 2014, ano em que o Cabuloso foi campeão brasileiro. O gol da vitória corintiana por 1 a 0 foi marcado por Luciano, hoje no rival São Paulo.

Nos últimos dois confrontos no Mineirão houve uma coincidência favorável aos donos da casa, o Cruzeiro venceu ambos os jogos por 3 a 0, a última partida inclusive aconteceu há menos de 20 dias.

Retrospecto recente de Cruzeiro x Corinthians no Mineirão

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2025

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2024

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2023

Cruzeiro 0 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2019

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2018

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil de 2018

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2017

Cruzeiro 3 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2016

Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil de 2016

*Jogo em 2015 de mando do Cruzeiro foi em Cuiabá, com triunfo do Corinthians por 1 a 0