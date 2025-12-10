Cruzeiro e Corinthians reeditam nesta quarta-feira 10, em Belo Horizonte, às 21h30, a final da Copa do Brasil de 2018, vencida pela equipe Celeste. Desta vez, o confronto é válido pela semifinal da competição, com Vasco e Fluminense no outro lado da chave.
A equipe mineira defende um retrospecto favorável contra o Timão: a última derrota em casa aconteceu em um amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo de 2018, em que o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Henrique e Ángel Romero. O paraguaio, inclusive, é um dos remanescentes dos elencos daquela partida, ao lado de Lucas Silva e Cássio, ídolo alvinegro que hoje defende o Cruzeiro.
Já por competições oficiais, a última vez em que o Corinthians venceu em solo mineiro foi somente em 2014, ano em que o Cabuloso foi campeão brasileiro. O gol da vitória corintiana por 1 a 0 foi marcado por Luciano, hoje no rival São Paulo.
Nos últimos dois confrontos no Mineirão houve uma coincidência favorável aos donos da casa, o Cruzeiro venceu ambos os jogos por 3 a 0, a última partida inclusive aconteceu há menos de 20 dias.
Retrospecto recente de Cruzeiro x Corinthians no Mineirão
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2025
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2024
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2023
- Cruzeiro 0 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2019
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2018
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil de 2018
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2017
- Cruzeiro 3 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2016
- Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil de 2016
*Jogo em 2015 de mando do Cruzeiro foi em Cuiabá, com triunfo do Corinthians por 1 a 0