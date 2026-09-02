O roteiro do clássico mineiro na noite desta terça-feira, 1º, teve todos os ingredientes de uma grande decisão. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e carimbou sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
Empurrado por mais de 42 mil torcedores, o Atlético iniciou o confronto ditando o ritmo. A equipe mandante empilhou chances claras, parando na trave em desvio de Cassierra e em um milagre de Kaio Jorge, que salvou uma bola em cima da linha.
No entanto, o ímpeto esbarrou em um erro fatal na saída de bola. Aos 28 minutos, um recuo mal executado obrigou o jovem zagueiro Vitão a cometer pênalti em Kaio Jorge. O próprio atacante cobrou com perfeição no ângulo de Everson, abrindo o placar e ampliando a vantagem cruzeirense no agregado.
O segundo tempo começou franco, com as duas equipes encontrando espaços. O Cruzeiro quase ampliou quando Kaio Jorge acertou a trave esquerda de Everson. Contudo, a dinâmica do jogo sofreu uma reviravolta drástica aos 16 minutos. Villalba, que já tinha cartão amarelo, acertou o braço no rosto de Cuello, recebeu a segunda advertência e foi expulso.
A superioridade numérica logo se traduziu em volume de jogo. Aos 32 minutos, a resistência azul foi quebrada: Fred encontrou um belo passe pelo meio para Victor Hugo, que dominou girando e bateu rasteiro para empatar. O gol incendiou a Arena MRV. O Galo seguiu martelando e, aos 43 minutos, após cruzamento de Cuello e pivô de Victor Hugo, Fred apareceu na meia-lua para chutar colocado, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Com o resultado agregado de 3 a 2, o Atlético Mineiro segue vivo na busca pelo título e aguarda na semifinal o vencedor do confronto entre Grêmio e Internacional. Já o Cruzeiro, eliminado das copas, volta suas atenções exclusivamente para a disputa do Campeonato Brasileiro.