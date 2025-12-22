Após a conquista histórica do tetracampeonato da Copa do Brasil, torcedores do Corinthians celebraram o título nesta segunda-feira, 22, com uma festa que começou na estacionamento Oeste da Neo Química Arena e se estendeu pelas ruas da zona leste de São Paulo. A comemoração contou com um trio elétrico, provocações ao maior rival e torcedores que passaram mal por conta do forte calor, acima dos 30 graus. Cerca de dez mil pessoas estiveram presentes.

Entre os atletas, boa parte dos campeões como o atacante Yuri Alberto, decisivo na grande final, além de nomes importantes da campanha como o goleiro Hugo Souza. O atacante Romero liderou os cânticos da torcida que ironizavam a ausência de títulos do Palmeiras na temporada de 2025.

“Palmeiras não tem Mundial”, disse o atacante paraguaio Romero. As provocações foram recebidas com euforia pelos torcedores, que entoaram cânticos clássicos de “Sem Mundial”.

O Vasco, rival superado na fnal, também foi alvo durante o “poropopó” puxado pelo zagueiro Gustavo Henrique: “Corinthians veio pra vencer e o Vasco se f…”. Matheuzinho, Yuri Alberto e Garro chegaram a comemorar no meio dos torcedores, enquanto o dirigente Fabinho Soldado ouviu um pedido de permanência de Gustavo Henrique: “Fica, Soldado”.

Nem tudo, porém, foi festa. Com as altas temperaturas, o evento registrou uma série de incidentes médicos. Dezenas de torcedores precisaram de atendimento nos postos médicos do estádio devido à exaustão térmica e desidratação.

A aglomeração nos portões de acesso e o longo tempo de espera sob o sol forte antes da saída do trio elétrico foram os principais fatores. Segundo a assessoria do clube, todos os casos foram de baixa gravidade, e as equipes de brigadistas foram reforçadas para a distribuição de água potável no entorno da arena.