Cruzeiro e Corinthians jogam nesta quarta-feira, 10, em primeiro encontro válido pela semifinal da Copa do Brasil. No banco de reservas, a equipe mineira tem um jogador que costuma brilhar em jogos decisivos e tem justamente o Timão como uma de suas principais vítimas: Gabriel Barbosa, ou Gabigol.

Ao longo da sua carreira, vestindo a camisa de Santos, Flamengo e agora Cruzeiro, o atacante Gabigol enfrentou o Corinthians 27 vezes e detém um retrospecto impressionante: 16 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Além disso, são sete gols marcados contra o Timão.

Destes gols marcados, três foram em confrontos mata-mata: dois pelo Santos, em 2015, nas oitavas da Copa do Brasil, e um pelo Flamengo, em 2022, nas quartas de final da Copa Libertadores.

Apesar do número, o Corinthians é apenas a vítima favorita do atacante. Isso porque Gabigol já marcou mais gols em Palmeiras, Fluminense, Athletico, Atlético, Bahia, Inter, Santos, São Paulo e Vasco.

Além disso, Gabigol tem um retrospecto muito favorável em finais. Ainda que o jogo contra o Corinthians aconteça uma fase antes da disputa pelo título, o poder de decisão do atacante pode aparecer. O jogador do Cruzeiro já participou de 20 gols em finais, 17 marcados e 3 assistidos.

Ainda que Gabigol não seja o atacante titular da equipe mineira, o atleta pode ser decisivo como um 12º nome no decorrer do jogo. Pelo retrospecto e história, é bom a defesa do Timão estar ligada durante os 90 minutos.

As maiores vítimas de Gabigol

1) Palmeiras e Fluminense – 14 gols marcados

3) Athletico – 11 gols marcados

4) Atlético, Bahia, Inter, Santos, São Paulo e Vasco – 8 gols marcados

10) Corinthians, Fortaleza e Grêmio – 7 gols marcados