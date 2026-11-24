A Conmebol confirmou que a 49ª edição da Copa América será realizada nos Estados Unidos em 2028. A competição continental ocorrerá entre os dias 9 de junho e 9 de julho de 2028, marcando a terceira vez que o país norte-americano recebe o torneio de seleções, após as edições de 2016 e 2024.

De acordo com a entidade sul-americana, o torneio contará novamente com 16 seleções participantes. A disputa reunirá as 10 federações filiadas à Conmebol e seis equipes convidadas da Concacaf, que conquistarão suas vagas por meio da Copa Ouro de 2027.

O anúncio foi valorizado por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. O dirigente se comunicou via comunicado oficial publicado no site da entidade.

“A Copa América é muito mais do que um torneio: faz parte da nossa identidade, da nossa história e da grandeza do futebol sul-americano. Em 2028, traremos mais uma vez essa paixão para os Estados Unidos, reafirmando nossa aliança histórica com a Concacaf e nosso compromisso compartilhado de continuar impulsionando o crescimento do futebol em todo o continente. Esta nova edição será mais uma oportunidade para demonstrar que o futebol não conhece fronteiras e que, quando acreditamos, podemos ir ainda mais longe”, disse Domínguez.