O colonialismo europeu atrasava a independência da maioria dos países que hoje reconhecemos como potências do jogo: Nações como Nigéria, Camarões e Costa do Marfim só ingressaram na Fifa a partir dos anos 60, com restrições e eliminatórias duras. Em 1966, a Confederação Africana boicotou as eliminatórias, indignada com a perspectiva de ter que disputar uma vaga com a Ásia. O panorama futebolístico do continente começaria a mudar na década seguinte. Primeiro com o Marrocos, em 1970. Os Leões do Atlas não venceram nenhum jogo, mas conseguiram um empate diante da Bulgária, assegurando os primeiros pontos de um time africano na competição. Mobutu e o Zaire de 1974 Eis que chega a Copa de 1974 e com ela, a Seleção do Zaire, atual República Democrática do Congo. Envergando um belíssimo uniforme verde e amarelo, os Leopardos se tornaram o primeiro representante da África subsaariana a se classificar a uma Copa do Mundo ao conquistar a Copa Africana de Nações, um orgulho para a ditadura de Mobutu Sese Seko.

Conhecido pelo apelido de “Leopardo de Kinshasa”, Mobutu ganhou popularidade por liderar o país após os anos de brutal domínio belga. Parte dessa liderança incluía a mudança de nome do estado, em 1971. Contudo, o próprio Mobutu chegou ao poder graças ao apoio da Bélgica e dos Estados Unidos, que o ajudaram a derrubar Patrice Lumumba do poder. Esta figura, autoritária e excêntrica, responsável por extravagâncias como o Festival Zaire 74, prometeu mundos e fundos aos atletas da seleção antes do início do torneio mundial. Comandados pelo técnico Iugoslavo Blagoje Vidinić, os jogadores do Zaire surpreenderam positivamente na estreia: enfrentou de peito aberto uma Escócia forte, que contava com ídolos nacionais como Denis Law, Billy Bremner e Kenny Dalglish. A força bruta dos bretões triunfou por 2 a 0, no que a PLACAR classificou como o duelo entre os “Maliciosos e os Ingênuos”. O possível conto de fadas africano foi esmagado na partida seguinte: um acachapante 9 a 0 para a Iugoslávia em Gelsenkirchen, a maior goleada da história das Copas até então (foi superado em 1982, por Hungria 10 x 1 El Salvador). A humilhação provocou a ira do ditador Mobutu, que promoveu um ultimato aos jogadores: caso sofressem um novo revés por 4 ou 5 gols de diferença, não retornariam com vida para casa. O próximo adversário dos Leopardos? Apenas a Seleção Brasileira, tricampeã mundial, que por sua vez precisava vencer por no mínimo 3 gols para avançar de fase. Copa Além da Copa @ copaalemdacopa · Follow Copa do Mundo de 1974. O Brasil vencia o Zaire por 2 a 0 quando, aos 33 minutos do segundo tempo, tinha falta perigosa para cobrar. Mwepu Ilunga, lateral-direito do Zaire, deixou a barreira correndo e chutou a bola para longe, retardando a cobrança. Mas por que, se a sua seleção Show more 1:00 PM · Mar 3, 2025 399 Reply Copy link Read 4 replies Aterrorizados com a ameaça e sem perspectiva financeira para tentar uma fuga, os atletas do atual congo-democrático voltaram ao Estádio de Gelsenkirchen e até conseguiram limitar a nervosa Seleção Canarinho a apenas um gol no primeiro tempo, marcado por Jairzinho. Na segunda etapa, o lance pitoresco que entrou para a história: com a bola posta para a cobrança de falta do Brasil, o zagueiro Mwepu Ilunga correu da barreira e chutou a bola para longe. Um lance bizarro, que provocou reações de incredulidade dos atletas brasileiros e de deboche por parte da imprensa.