O futebol brasileiro discute gestão, sustentabilidade e governança. Mas parece não ter percebido que, em 20 dias, a Constituição muda a rotina de todos os elencos do país.

Participei nesta semana do Summit da CBF. Foram reflexões necessárias sobre o futuro do futebol brasileiro: fair play financeiro, clube-empresa, receitas, seleção, governança. Temas importantes para uma indústria que precisa amadurecer.

Mas foi um silêncio que me chamou mais a atenção.

Nenhum painel, nenhum debate, nem nas conversas de corredor das quais participei se falava sobre um assunto que já não bate à porta do futebol. Já entrou: o fim da escala 6×1.

Faltam 20 dias

A Emenda Constitucional 141, promulgada em 16 de outubro, garante a partir de 16 de dezembro dois dias de repouso semanal remunerado e jornada normal de até 42 horas, sem redução salarial. Em dezembro de 2027, serão 40 horas.

Como os clubes vão garantir as duas folgas? Como ficam treinos, viagens e concentrações? O calendário de 2027 foi pensado com essa realidade? Como estão as negociações com os sindicatos de atletas?

O jogador de futebol é um trabalhador. Parece óbvio, mas às vezes é preciso lembrar o óbvio.

É natural que uma atividade tão peculiar tenha regras próprias. Mas lei especial não coloca ninguém à margem da Constituição. Sempre lembro por aqui: autonomia esportiva não é independência.

E dia sem jogo, na maioria das vezes, não é dia de folga. Viagens, concentrações e atividades obrigatórias de recuperação física precisam ser consideradas na organização da jornada e dos repousos.

O futebol pode funcionar todos os dias. O jogador, não.

O caminho existe. Falta andar

Em 12 de novembro, o ministro Flávio Dino, do STF, manteve o calendário da emenda e afastou as limitações semanal e mensal para a compensação dos repousos mediante negociação coletiva. Uma semana depois, o governo editou o Decreto 13.173, que regulamenta a transição.

Ou seja: o futebol não está obrigado a adotar uma escala rígida de cinco dias consecutivos de trabalho e dois de descanso. Há espaço para um regime que compreenda a lógica de jogos e viagens. Mas uma coisa é negociar a forma de cumprir um direito. Outra é negociar a existência dele.

E o próprio Dino avisou: sem acordo ou convenção coletiva, vale a regra geral.

O futebol, aliás, tem experiência em negociações coletivas sobre intervalos entre partidas.

A representação sindical dos atletas está atuando nessa questão. Mas o debate e a preocupação precisam ser de todos.

Negociar exige tempo, representatividade e, sobretudo, disposição para o diálogo.

O legislador também precisa ser questionado

Há uma crítica que precisa ser feita ao Congresso. Foi razoável o prazo estabelecido para a implementação de uma mudança tão significativa nas relações de trabalho?

A emenda foi promulgada na reta final do processo eleitoral, perto do fim do ano e com o calendário do futebol brasileiro de 2027 já definido.

Ora, como exigir dos dirigentes do futebol a atenção que esse tema merece quando faltam duas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro e muitos clubes estão envolvidos em seus próprios processos eleitorais?

Não é uma justificativa para a omissão. Mas é uma realidade que precisa ser compreendida. E falo com o alguém que sempre defendeu o fim da escala 6 x 1

Defendo a conquista trabalhista. Defendo a proteção de direitos humanos. Agora, não seria razoável estabelecer um período maior de adaptação, especialmente para atividades com características tão particulares como o esporte profissional, cujo calendário se planeja com grande antecedência. O calendário de 2027 já esta pronto bem antes da PEC.

O tempo de transição também é importante para a efetividade de um direito.

E se não der tempo?

Qual seria o caminho jurídico para uma transição mais longa no futebol? Um decreto não altera prazo fixado pela Constituição. Há a possibilidade de o Congresso disciplinar regimes diferenciados, como sugeriu Dino, e há ainda o debate no próprio Supremo.

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O problema, mais uma vez, é o tempo.

A obrigação trabalhista é do clube. Mas é difícil imaginar uma solução sem CBF, federações, organizadores das competições e sindicatos. E há possíveis consequências econômicas: elencos maiores, rotinas refeitas, orçamentos revistos.

Fala-se muito em sustentabilidade financeira. Ela também passa pelo cumprimento das obrigações trabalhistas. E um dos pilares da boa governança é a capacidade de antecipar riscos.

Há ainda uma oportunidade: aproximar esse debate de outro que mobiliza o futebol mundial, a proteção da saúde dos atletas diante do excesso de jogos.

O que me preocupa não é a falta de respostas. É a impressão de que boa parte do futebol brasileiro ainda não começou a fazer as perguntas.

E é bom que comece logo.

O calendário do futebol precisa se adaptar aos direitos dos trabalhadores. E não o contrário. Debater com todos é mais do que urgente. O Silêncio só deixará tudo ainda mais complicado.