Tiago Nunes encaminhou um feito raro. Caso a LDU, do Equador, sustente a grande vantagem aberta no jogo de ida da semifinal (3 a 0 sobre o Palmeiras, em Quito), o treinador gaúcho de 45 anos pode se tornar o terceiro brasileiro a chegar à final da Copa Libertadores dirigindo um clube estrangeiro.

A equipe equatoriana visita o Verdão, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), podendo perder por até dois gols de diferença para ser a adversária do Flamengo, que eliminou o Racing na outra semifinal.

O resultado representaria uma grande reviravolta na carreira do treinador de 45 anos, que depois de fazer história no Athletico-PR teve passagens inglórias por Corinthians, Grêmio, Ceará e Botafogo.

“Um treinador é avaliado todos os dias, e está tudo bem com isso, é parte do processo. O que me desagrada é que se você faz um trabalho considerado ruim, parece que não tem o direito de se desenvolver e melhorar; vai continuar sendo ruim para sempre”, afirmou Nunes em entrevista à Fifa.

Nunes já havia se aventurado pelos vizinhos sul-americanos em trabalhos por Sporting Cristal-PER, e Universidad Católica-CHI. “A questão toda é pagar o preço de se aventurar fora do país, porque quem se aventura muitas vezes não tem um plano. Sair da sua zona de conforto, ser resiliente, procurar outros desafios, ir na contramão do que o mercado diz que você tem que fazer.”

Brasileiros na final da Libertadores

Desde a inauguração da Libertadores em 1960, apenas dois treinadores brasileiros chegaram à final com equipes de outro país – e nenhum deles ficou com a tala. Em 1969, o carioca Zézé Moreira, dirigiu o Nacional-URU na derrota para o Estudiantes.

Já em 2015, o também carioca Tuca Ferretti, naturalizado mexicano, foi vice com o Tigres-MEX, ao perde a decisão para o River Plate.

Além de Tiago Nunes, a LDU também pode bater uma marca importante: retornar à decisão 17 anos depois de seu primeiro título, conquistado no Maracanã em uma final de triste lembrança para o torcedor do Fluminense. Desta vez, caso elimine o Palmeiras, o adversário será o Flamengo, que eliminou o Racing com um empate sem gols em Avellaneda na quarta-feira, 29.