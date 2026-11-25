Mais do que a quadra importada do Melbourne Park, o clima em Porto Feliz, no interior de São Paulo, dava o gostinho verdadeiro do Australian Open. Era a seletiva juvenil sul-americana para o primeiro Grand Slam do ano. O ex-tenista André Sá, diretor de relações com os jogadores na versão adulto, avaliou o potencial brasileiro para um futuro próximo no circuito mundial.

Sá, que atuou por 22 anos como profissional, tendo sido número 11 da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) nas duplas, gosta de dizer que hoje é a ponte entre a direção da federação australiana e o vestiário dos jogadores. Perto de completar 50 anos, em maio, tem experiência de sobra para mostrar os caminhos para os novos talentos.

E, de certa maneira, o Australian Open Junior Series, em sua versão South America, foi uma oportunidade dos sonhos para os vencedores, com passagem carimbada para o torneio mundial, em janeiro de 2027. O mato-grossense Livas Damázio e catarinense Duda Carbone, ambos de 16 anos, foram os vencedores em suas chaves e vão disputar aquele que é conhecido como o “Grand Slam mais alegre do circuito”, o Happy Slam.

“O que tivemos no Boavista Village foi realmente incrível. Foi uma experiência diferente para os atletas, todos aguerridos, lutando pela chance de disputar um Grand Slam tão jovem. O Livas jogou uma semana incrível e ganhou todos os jogos; a Duda conseguiu dar a volta por cima e ganhou o torneio. Fiquei superfeliz com o nível apresentado. O objetivo é ajudar o desenvolvimento desses tenistas”, disse Sá.

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Para além do sucesso recente de João Fonseca, Luisa Stefani e Beatriz Haddad Maia, nomes dessa novíssima geração devem ser parte do noticiário esportivo em breve. Guto Miguel, de 17 anos, por exemplo, já ganhou o Roland Garros Junior e também vem despontando no cenário internacional. Além dele, o ex-tenista destaca Victoria Barros e Leonardo Storck.

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“É uma geração maravilhosa. Temos talentos e vencedores em todas as idades”, disse Sá. “Acredito que os jogadores precisam de um alvo onde querem chegar. Agora, precisamos investir mais nas categorias de baixo, criar uma base melhor, mais torneios e oportunidades. Sinto que tanto a Confederação Brasileira quanto a Sul-Americana têm isso como prioridades. O caminho até o profissional pode ser de uma maneira mais fácil do que, por exemplo, na minha época.”

Sá, mineiro de Belo Horizonte, deixou a casa dos pais com 14 anos e foi treinar na renomada academia de Nick Bolletieri, na Flórida, nos Estados Unidos — o treinador, que morreu em 2022, foi o responsável por levar uma dezena de tenistas homens e mulheres ao posto de número 1. Por isso, o ex-jogador conhece tão bem as dificuldades de juvenil.

“Sei exatamente as dificuldades e angústias desses garotos, mas que fazem parte do esporte. Tênis é um esporte internacional, com inúmeras viagens, momentos ausentes de família… É normal. Por isso, precisa ter resiliência para ir adiante e chegar aos seus objetivos”, completou.

Mercado brasileiro para o tênis

O Australian Open Junior Series South America aconteceu pela quinta vez no Brasil e, bem por isso, não é exagero dizer que a Tennis Australia é apaixonada pelo país. A experiência vivida por jogadores, treinadores, diretores e público chega a ser próxima do Happy Slam em Melbourne.

Roddy Campbell, diretor de parcerias e negócios internacionais da Tennis Australia, atesta a qualidade do evento. Segundo ele, existe no Brasil uma empolgação extra para fazer o tênis voltar a ter grandes ídolos no esporte.

“O Australian Open é um dos quatro Grand Slams do mundo e estamos bem longe do resto do planeta. Então, é importante que venhamos contar a nossa história, tragamos a nossa marca para cá em um mercado-chave que é o Brasil e América do Sul. Isso não só garantirá que os melhores jogadores do mundo estejam competindo em quadra, mas também fará com que as pessoas que gostam de tênis em mercados como o Brasil comecem a gostar e amar o Australian Open”, disse Campbell.

E se as edições do torneio juvenil melhoram a cada ano, pode-se esperar mais para 2027. A próxima edição do torneio, na versão sul-americana, está prevista para acontecer entre 18 e 24 de outubro.