A seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso disputado no último sábado, 6 de junho de 2026, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols da virada foram marcados por Tainá Maranhão e Bia Zaneratto, após Sophie Wilson abrir o placar para as visitantes.
O time comandado por Arthur Elias saiu atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo. Sophie Wilson, das visitantes, aproveitou um erro na saída de bola brasileira e abriu o marcador.
A resposta brasileira foi rápida: aos 10 minutos, Tainá Maranhão empatou a partida ao cabecear para o fundo das redes após um cruzamento preciso de Isabela pela direita.
A virada veio apenas três minutos depois, aos 13, com Bia Zaneratto, que tabelou com Dudinha, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chances para a goleira Mandy McGlynn.
Destaques da Partida e Desempenho
A equipe brasileira manteve a intensidade durante o primeiro tempo, construindo a vantagem que seria crucial para o resultado final. Na
etapa complementar, o jogo permaneceu aberto, com chances para ambos os lados. A goleira brasileira Lelê fez importantes defesas ao longo da partida, garantindo a vitória. O público presente na Neo Química Arena foi de 31.336 torcedores, gerando uma renda de R$ 1.689.402,50.
Ficha Técnica do Confronto
- Brasil 2 x 1 Estados Unidos
- Competição: Amistoso Internacional
- Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026 às 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
- Gols: Sophie Wilson (1′), Tainá Maranhão (10′), Bia Zaneratto (13′)
- Público: 31.336 torcedores
- Renda: R$ 1.689.402,50
Escalações Iniciais
Seleção Brasileira
seleção brasileira (Técnico: Arthur Elias)
Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha.
Seleção dos Estados Unidos
Estados Unidos (Técnica: Emma Hayes)
Mandy McGlynn; Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Lily Yohannes.
Próximo Compromisso das Equipes
As equipes se preparam para um novo confronto amistoso na próxima terça-feira, 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30.