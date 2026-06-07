A seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso disputado no último sábado, 6 de junho de 2026, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols da virada foram marcados por Tainá Maranhão e Bia Zaneratto, após Sophie Wilson abrir o placar para as visitantes.

O time comandado por Arthur Elias saiu atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo. Sophie Wilson, das visitantes, aproveitou um erro na saída de bola brasileira e abriu o marcador.

A resposta brasileira foi rápida: aos 10 minutos, Tainá Maranhão empatou a partida ao cabecear para o fundo das redes após um cruzamento preciso de Isabela pela direita.

A virada veio apenas três minutos depois, aos 13, com Bia Zaneratto, que tabelou com Dudinha, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chances para a goleira Mandy McGlynn.

Destaques da Partida e Desempenho

A equipe brasileira manteve a intensidade durante o primeiro tempo, construindo a vantagem que seria crucial para o resultado final. Na

etapa complementar, o jogo permaneceu aberto, com chances para ambos os lados. A goleira brasileira Lelê fez importantes defesas ao longo da partida, garantindo a vitória. O público presente na Neo Química Arena foi de 31.336 torcedores, gerando uma renda de R$ 1.689.402,50.

Ficha Técnica do Confronto

  • Brasil 2 x 1 Estados Unidos
  • Competição: Amistoso Internacional
  • Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026 às 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
  • Gols: Sophie Wilson (1′), Tainá Maranhão (10′), Bia Zaneratto (13′)
  • Público: 31.336 torcedores
  • Renda: R$ 1.689.402,50

Escalações Iniciais

Seleção Brasileira

seleção brasileira (Técnico: Arthur Elias)
Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha.

Seleção dos Estados Unidos

Estados Unidos (Técnica: Emma Hayes)
Mandy McGlynn; Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Lily Yohannes.

Próximo Compromisso das Equipes

As equipes se preparam para um novo confronto amistoso na próxima terça-feira, 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30.