O Brasil subiu uma colocação no ranking de futebol feminino da Fifa divulgado nesta quinta-feira, 11, e chegou à sexta posição. Em agosto, a seleção feminina ainda figurava no sétimo lugar.

A melhora se deu por conta de inúmeros resultados positivos, como as três vitórias nos quatro amistosos disputados desde a divulgação do último ranking: 2 a 1 sobre a Inglaterra, 1 a 0 diante da Itália e 5 a 0 contra Portugal. A única derrota aconteceu contra a Noruega, quando a seleção perdeu por 3 a 1.

O principal feito da seleção durante a temporada foi a conquista da Copa América, em agosto, diante da Colômbia. Outro momento histórico foi a vitória do Brasil por 2 a 1 contra os Estados Unidos, na Califórnia. Esse foi o primeiro triunfo da seleção na casa de suas adversárias.

Ao longo de 2025, a seleção comandada por Arthur Elias disputou 15 jogos. Dessas partidas, o Brasil venceu dez, empatou duas e perdeu apenas três: além do revés para a Noruega, as outras derrotas foram um 2 a 0 contra os Estados Unidos e um 3 a 2 diante da França.

Na mesma lista, a Espanha, campeã da Liga das Nações da Uefa, se manteve na liderança, seguida pela seleção dos Estados Unidos, tetracampeã mundial. A grande mudança no pódio foi a subida da Alemanha da quinta para a terceira colocação.

Desde quando o ranking feminino começou, em 2003, a seleção brasileira feminina alcançou sua melhor colocação em duas ocasiões, em 2009: o segundo lugar.

Top-10 do ranking feminino da Fifa