O Brasil subiu uma colocação no ranking de futebol feminino da Fifa divulgado nesta quinta-feira, 11, e chegou à sexta posição. Em agosto, a seleção feminina ainda figurava no sétimo lugar.

A melhora se deu por conta de inúmeros resultados positivos, como as três vitórias nos quatro amistosos disputados desde a divulgação do último ranking: 2 a 1 sobre a Inglaterra, 1 a 0 diante da Itália e 5 a 0 contra Portugal. A única derrota aconteceu contra a Noruega, quando a seleção perdeu por 3 a 1.

O principal feito da seleção durante a temporada foi a conquista da Copa América, em agosto, diante da Colômbia. Outro momento histórico foi a vitória do Brasil por 2 a 1 contra os Estados Unidos, na Califórnia. Esse foi o primeiro triunfo da seleção na casa de suas adversárias.

Ao longo de 2025, a seleção comandada por Arthur Elias disputou 15 jogos. Dessas partidas, o Brasil venceu dez, empatou duas e perdeu apenas três: além do revés para a Noruega, as outras derrotas foram um 2 a 0 contra os Estados Unidos e um 3 a 2 diante da França.

Na mesma lista, a Espanha, campeã da Liga das Nações da Uefa, se manteve na liderança, seguida pela seleção dos Estados Unidos, tetracampeã mundial. A grande mudança no pódio foi a subida da Alemanha da quinta para a terceira colocação.

Desde quando o ranking feminino começou, em 2003, a seleção brasileira feminina alcançou sua melhor colocação em duas ocasiões, em 2009: o segundo lugar.

Top-10 do ranking feminino da Fifa

  1. Espanha (2094 pontos)
  2. Estados Unidos (2057 pontos)
  3. Alemanha (2010 pontos)
  4. Inglaterra (2009 pontos)
  5. Suécia (1993 pontos)
  6. Brasil (1993 pontos)
  7. França (1992 pontos)
  8. Japão (1977 pontos)
  9. Coreia do Norte (1944 pontos)
  10. Canadá (1940 pontos)