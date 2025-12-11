O Brasil subiu uma colocação no ranking de futebol feminino da Fifa divulgado nesta quinta-feira, 11, e chegou à sexta posição. Em agosto, a seleção feminina ainda figurava no sétimo lugar.
A melhora se deu por conta de inúmeros resultados positivos, como as três vitórias nos quatro amistosos disputados desde a divulgação do último ranking: 2 a 1 sobre a Inglaterra, 1 a 0 diante da Itália e 5 a 0 contra Portugal. A única derrota aconteceu contra a Noruega, quando a seleção perdeu por 3 a 1.
O principal feito da seleção durante a temporada foi a conquista da Copa América, em agosto, diante da Colômbia. Outro momento histórico foi a vitória do Brasil por 2 a 1 contra os Estados Unidos, na Califórnia. Esse foi o primeiro triunfo da seleção na casa de suas adversárias.
Ao longo de 2025, a seleção comandada por Arthur Elias disputou 15 jogos. Dessas partidas, o Brasil venceu dez, empatou duas e perdeu apenas três: além do revés para a Noruega, as outras derrotas foram um 2 a 0 contra os Estados Unidos e um 3 a 2 diante da França.
Na mesma lista, a Espanha, campeã da Liga das Nações da Uefa, se manteve na liderança, seguida pela seleção dos Estados Unidos, tetracampeã mundial. A grande mudança no pódio foi a subida da Alemanha da quinta para a terceira colocação.
Desde quando o ranking feminino começou, em 2003, a seleção brasileira feminina alcançou sua melhor colocação em duas ocasiões, em 2009: o segundo lugar.
Top-10 do ranking feminino da Fifa
- Espanha (2094 pontos)
- Estados Unidos (2057 pontos)
- Alemanha (2010 pontos)
- Inglaterra (2009 pontos)
- Suécia (1993 pontos)
- Brasil (1993 pontos)
- França (1992 pontos)
- Japão (1977 pontos)
- Coreia do Norte (1944 pontos)
- Canadá (1940 pontos)