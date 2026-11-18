A decisão da Fifa que ameaça o Grêmio e a nova regra da CBF contra salários atrasados contam a mesma história: a conta da má gestão começou a chegar à tabela no futebol.

A Fifa deu ao Grêmio 30 dias para pagar o que deve a Gustavo Cuéllar. Se não pagar, o clube poderá perder seis pontos no Brasileirão de 2026. Na terça-feira (17), a CBF anunciou que, a partir de 2028, clubes com salários atrasados poderão começar o Campeonato Brasileiro com três pontos a menos.

Uma notícia vem de Zurique, a outra do Rio de Janeiro. Mas as duas falam a mesma língua.

Durante muito tempo, o futebol brasileiro tratou dívida como rotina. O clube atrasava o salário, empurrava o acordo, renegociava o parcelamento. A conta ficava com o trabalhador, com o credor e com o adversário que fez as contas direito. A tabela não mudava.

Está mudando.

O que muda com a regra da CBF?

Os clubes terão de comprovar à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), 20 dias antes do início da competição, que estão em dia com atletas e comissões técnicas. Quem estiver atrasado poderá começar com três pontos negativos. Na Série B, a sanção chega já em 2027.

Quem atrasa salário transfere ao trabalhador o custo das próprias decisões e ainda ganha vantagem sobre quem montou o elenco do tamanho do caixa. Salário não é empréstimo que o trabalhador faz ao clube. É obrigação contratual.

Não é só uma questão moral. É a integridade da competição.

Mas regra sem fiscalização é só anúncio. Os clubes precisam saber quais documentos apresentar, como a agência vai verificar e em que prazo poderão contestar. Sem critérios claros e aplicação uniforme, a punição vira loteria.

O modelo prevê ainda uma gradação, que começa com restrições ao registro de jogadores e pode chegar à perda de pontos. E fixa um limite no calendário: depois da 19ª rodada, eventual desconto fica para a temporada seguinte. E aqui, pode ser um aprendizado para a FIFA.

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Em qual campeonato vale a punição?

Já escrevi aqui na Placar sobre o caso Cuéllar. A dívida passa de R$ 10 milhões e nasce de um acordo ratificado pela própria Fifa e descumprido logo na primeira parcela. É difícil discordar da necessidade de uma resposta.

O problema está no calendário.

A decisão determina a punição em 2026, por considerar que a temporada do clube termina em 31 de dezembro. Só que a última rodada do Brasileirão está marcada para 2 de dezembro, e o prazo de pagamento vence em 13 de dezembro.

Faça o teste. O campeonato acaba. Os clubes comemoram título, vaga na Libertadores, permanência. Onze dias depois, a tabela muda.

Quem caiu em campo pode se salvar no escritório. Quem se salvou pode cair sem jogar.

A punição é contra o devedor. Mas, aplicada depois da última rodada, atinge também quem disputou o campeonato acreditando nas regras do jogo.

A própria CBF, ao desenhar sua regra, reconheceu esse risco. A Fifa também já o enfrentou: a Circular 1.628, de 2018, mandava aplicar a perda de pontos na temporada seguinte quando o prazo vencesse depois da última partida do devedor. Foi editada sob o antigo artigo 64 do Código Disciplinar, e sua aplicação ao atual artigo 21 não é automática. Mas o raciocínio segue de pé: segurança jurídica também é um valor da competição.

Por isso, em eventual recurso ao TAS, me parece mais adequado que a perda de pontos seja aplicada em 2027.

Não se trata de aliviar o Grêmio. A pena continua. O que se discute é onde ela cai.

Remando para Utopia

O tema responsabilidade, punições e novos tempos foi debatido, inclusive, no Lei em Campo no Ar, aqui na Placar, e também no Lei em Campo (entra nos caniais no Youtube). Ela ainda é lenta, sim.

Mas aí gosto de lembrar de Thomas More. Em 1516, ele imaginou Utopia, uma ilha onde a vida em comum seria organizada com justiça. O nome já entrega o truque: em grego, é o “não-lugar”. A ilha perfeita não existe.

O futebol brasileiro também não vai chegar lá. Mas há uma diferença enorme entre quem rema na direção da ilha e quem fica parado no cais.

Governança e conformidade deixaram de ser discurso de seminário. São sobrevivência. Fifa e CBF, cada uma a seu modo, estão dizendo a mesma coisa: a dívida agora entra em campo.

Espero que a regra da CBF venha acompanhada de fiscalização séria. Que a Fifa compreenda que punir um clube não pode significar comprometer a segurança jurídica de uma competição. E que os dirigentes entendam, finalmente, que contratar sem ter como pagar não é ousadia. É irresponsabilidade.

Remar na direção certa não garante a chegada. Mas é sempre um sopro de esperança.