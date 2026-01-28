O Santos lançou oficialmente nesta quarta-feira, 28, os uniformes de treino e de viagem para a temporada 2026. A linha foi desenvolvida em parceria com a Umbro e pensada para acompanhar a intensidade do dia a dia entre treinos, jogos e deslocamentos.

As peças são feitas em tecidos leves e respiráveis que ajudam a controlar a temperatura corporal e manter o corpo seco ao longo das atividades. O ajuste acompanhe os movimentos do jogador, sem restringir as ações, bem como detalhes de ventilação estrategicamente posicionados.

Os agasalhos completam o conjunto com um equilíbrio entre proteção e mobilidade. Desenvolvidos para enfrentar variações climáticas, ajudam a manter a musculatura aquecida sem comprometer a performance, permitindo que os atletas sigam com intensidade mesmo em dias mais frios, com vento ou chuva leve.

O diretor da Umbro no Brasil, Eduardo Dal Pogetto, celebrou a peça e disse que a nova coleção reforça o cuidado com cada etapa da preparação.

“Os novos uniformes de treino refletem o ritmo do futebol moderno e a exigência do Santos. São peças pensadas para o dia a dia do atleta, que unem conforto, funcionalidade e identidade”, afirmou.