O Santos apresentou oficialmente nesta quinta-feira, 12, seu novo uniforme principal para a temporada de 2026, desenvolvido em parceria com a fornecedora de material esportivo Umbro. A camisa mantém o tradicional manto branco do clube, mas traz um conceito visual inspirado na brasilidade, reforçando a ligação histórica entre o Peixe, a cultura nacional e o futebol brasileiro.

O novo uniforme foi pensado para destacar valores associados ao estilo brasileiro de jogar futebol, como alegria, criatividade e identidade cultural. A proposta busca mostrar o Santos como um símbolo do futebol do país, tradição construída ao longo de mais de um século de história do clube da Vila Belmiro.

Visualmente, a camisa segue o padrão clássico totalmente branco, característica histórica do uniforme santista. No entanto, o modelo incorpora grafismos discretos e detalhes no tecido que fazem referência à cultura brasileira, criando um visual moderno sem perder a identidade tradicional do clube.

Entre os elementos de destaque está um patch especial de “brasilidade” aplicado na parte frontal inferior da camisa, reforçando o conceito do projeto. Outro detalhe simbólico aparece na etiqueta externa do uniforme, que traz as coordenadas geográficas da Vila Belmiro acompanhadas da frase “O futebol brasileiro nasce aqui”, referência ao estádio histórico do Santos.

Veja fotos do nosso uniforme do Santos