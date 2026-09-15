Chegou ao fim uma parceria de 26 anos. A seleção da Croácia deixou de vestir Nike e apresentou oficialmente nesta terça-feira, 15, seus novos uniformes produzidos pela Adidas.

A camisa titular mantém o clássico padrão quadriculado em vermelho e branco, e incluiu um toque cultural discreto. Dentro dos quadrados vermelhos, se veem letras do antigo alfabeto glagolítico.

O uso da escrita glagolítica é uma homenagem à herança eslava do país e tornou-se um símbolo do orgulho nacional croata. Até 1992, o país pertencia à antiga Iugoslávia.

A gola e os punhos das mangas são predominantemente brancos, com detalhes em listras vermelhas e azuis, completando as cores da bandeira nacional.

Já o uniforme reserva segue o padrão azul, com detalhes em vermelho e o logo alternativo Trefoil (em formato de folha), da Adidas. “O segundo kit se inspira na tradição de longa data da Croácia na arte de fazer rendas, uma forma de arte decorativa que tem sido transmitida por gerações e permanece um elemento familiar nos lares e comunidades de todo o país”, informou a federação.

Durante a passagem da Nike, desde 2000, a Croácia conquistou duas medalhas em Copas do Mundo: a prata em 2018 e o bronze em 2022.