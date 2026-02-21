Isso mesmo BUSE em caixa alta, e muito alta, mostrou com serenidade e seriedade que não veio ao Rio Open para curtir o carnaval ou nossas belas praias, que são bem diferentes das que o frio Pacífico pode oferecer em Lima, sua cidade natal.

No saibro mais bronzeado do mundo, seco ou molhado, o azarão atropelou no Jockey Club do Rio de Janeiro, vindo do “quali”. A raia pesada e a noite chuvosa não o impediram de, na reta final, atropelar mais um cabeça de chave do torneio, Matteo Berretini; apresentaram-lhe uma nova receita de ceviche, aquecido pelo molho do apoio da torcida brasileira, que para surpresa de muitos, esteve ao lado do Sul Americano, algoz do nosso João, que cruzou a faixa final com sobras, 2a1 incontestáveis.

Já hoje, as semifinais prometem. Acredito que Etcheverry, jogador mais bem ranqueado entre os que chegaram, tem um certo favoritismo sobre o tcheco Kopriva. “Nosso Buse”, hermano caçula adotado pela torcida brasileira, ontem jantou um “Berretiini ao sugo de Rio de Janeiro”, e hoje espera finalizar o dia com empanada de carne picada na ponta da faca, escoltada por um exclusivo tinto Carménère da Patagonia Chilena. Particularmente eu acredito que ele possa levantar essa taça, me refiro a do Carménère, uva exclusiva das terras de Tabilo, e se isso o fizer, uma outra taça, bem maior e mais valiosa, pode acompanhá-lo no jantar de amanhã.

Aos brasucas fica a torcida para que Melo e João chamem os alemães à mesa na hora do almoço e sirva-lhes a nossa feijoada no caldeirão da quadra principal , em fogo alto, bem alto, para que assim retornem ao lar levando consigo um certo desconforto que todos conhecemos após abusarmos do nosso feijão, carregado na costela, no lombo e outros ingredientes só nossos, jóia da culinária nacional.

Enfim , usem e abusem desse dia, sem moderação, a sorte está lançada, os talheres à mesa, que possamos sair saciados e felizes desse banquete.

Análises, curiosidades e bastidores do mundo do tênis. Por Alex Braga, apaixonado pelo esporte que acompanha há 20 anos a modalidade com a colaboração de Creusa Pedrotti