Rio Open: o bloco do tênis já saiu Cada detalhe do torneio é voltado para que a experiência seja agradável para todos os presentes no Jockey Club Por Alex Braga e Creusa Pedrotti 4 min de leitura 15/02/2026 • 14:53

Rio Open é disputado em quadra de saibro no Jockey Club – Divulgação

Em pleno sábado de Carnaval foram abertos os portões para o Qualifying do Rio Open, no Jockey Club, desvendando ao público toda a estrutura caprichosamente montada para que todos desfrutem de momentos agradáveis. O evento começou, literalmente, quente. Debaixo de sol forte e intenso calor, foram oito partidas de simples e duas de duplas, com fortes emoções. Nas quadras e em todo complexo, nem sinal da folia que contagia as ruas do Rio. Foco total no tênis e na torcida para os tenistas brasileiros, que deu super certo.

Tiago Monteiro e Igor Marcondes seguem na disputa, com vitórias convincentes. A dupla formada por Gustavo Heide e Guto Miguel, idem. Não deu para o estreante Pedro Borscardin, que protagonizou uma tentativa eletrizante de reação no segundo set, quando perdia de 0 e empatou para 5 a 5, mas não conseguiu superar o experiente chileno Barrios Vera. Agradecemos por tudo e desejamos sucesso ao Pedro em seus próximos torneios.

A expectativa para o dia de hoje é grande, pois serão definidos os atletas que completarão a chave principal e saberemos se nossos atletas brasileiros seguirão adiante e se juntarão aos demais.

O clima geral no dia de ontem era de “até que enfim começou o Rio Open!” Nas quadras e fora delas, era visível a empolgação de todos pelo início do torneio, realizado no Brasil, mais aguardado pelos amantes do tênis que tiveram a sorte de garantir seus ingressos.

O público é bastante diversificado, há praticantes entusiasmados, tenistas veteranos, amadores e mirins, torcedores e admiradores. E não trata-se só de exímios conhecedores das regras do tênis, os que passam pelo evento. Sempre há o acompanhante, o iniciante nas arquibancadas, as criancinhas e os curiosos. Seja qual for o motivo que os leve, tem espaço e entretenimento para todos, até mesmo para os que não são simpáticos ao vai e vem frenético das bolinhas.

Seguindo o padrão ATP, a organização pensa em tudo. Cada detalhe é voltado para que a experiência seja agradável para todos. A gigantesca estrutura conta com stands de jogos que divertem também os pequenos, espaços gastronômicos, café, wine bar, cerveja geladinha, telões com resultados dos jogos, uma grande loja esportiva que sempre traz novidades para a moda fitness, além de diversas outras atrações e produtos expostos.

Nós, aqui da coluna, que estivemos presentes em dez das onze edições, também não víamos a hora do primeiro saque! Estaremos acompanhando não só as melhores direitas, esquerdas, lobs e drop shots, como o olhar da plateia a observar o show das raquetes, a desenvoltura dos boleiros e o trabalho dos artistas dos bastidores, que fazem tudo acontecer.

Aqui não analisaremos resultados e desempenho dos tenistas, dados estes que muitos veículos e mídias sociais já vão estar relatando. Estaremos, com o olhar de quem adora tênis, sobretudo, participando da festa da interação social que este esporte estará promovendo na cidade do Rio de Janeiro e, é claro, compartilhando com você, caro leitor.

