Em pleno sábado de Carnaval foram abertos os portões para o Qualifying do Rio Open, no Jockey Club, desvendando ao público toda a estrutura caprichosamente montada para que todos desfrutem de momentos agradáveis.

O evento começou, literalmente, quente. Debaixo de sol forte e intenso calor, foram oito partidas de simples e duas de duplas, com fortes emoções. Nas quadras e em todo complexo, nem sinal da folia que contagia as ruas do Rio. Foco total no tênis e na torcida para os tenistas brasileiros, que deu super certo.

 

