Num domingo de Carnaval e clássico de futebol na Cidade, era de se esperar um esvaziamento do Qualifying do Rio Open. Só que não. O público se dividiu entre quadra central e quadra 1 para dar o seu apoio aos brasileiros. Thiago Monteiro e Igor Marcondes, triunfaram, e pela primeira vez no torneio, teremos seis brasileiros na chave principal, recorde de participação.

São demonstrações inequívocas de como o tênis tem crescido no Brasil não só em quantidade de atletas profissionais e amadores, como no gosto popular. Fenômeno impulsionado nos últimos anos por grandes estrelas, como o Big 3, e mais recentemente nomes como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e o nosso João Fonseca.

Ter um torneio ATP 500 aqui, contribui ainda mais para o avanço e visibilidade do esporte. Está aí a relevância do Rio Open, que, sobretudo, como já foi citado na coluna, atua em diversos projetos sociais inclusivos, investindo no futuro do tênis e a cada edição provoca o interesse de inúmeros novos praticantes.