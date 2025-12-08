Jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, o argentino Lionel Messi, ampliou ainda mais sua liderança ao conquistar a MLS, a Liga Norte-Americana no último final de semana pelo Inter Miami, que venceu o Vancouver Whitecaps por 3 x 1 na final, com duas assistências de craque.

Messi soma agora 45 títulos na carreira (3 pelo Inter Miami) e tem três conquistas a mais do que o brasileiro Daniel Alves, antigo líder do ranking com 42 conquistas.

Aos 38 anos, Messi teve um desempenho espetacular pelo Inter Miami na MLS de 2025, marcando 35 gols e dando 24 assistências em apenas 35 jogos. Artilheiro, líder em assistências, o argentino foi, claro, eleito o melhor jogador da competição.

Campeão por todos os clubes que passou (e também pela Seleção Argentina), Messi já conquistou 34 títulos pelo Barcelona, com destaque para as 4 Champions League, os 3 Mundiais de Clubes da Fifa e os 10 Campeonatos Espanhóis.

Pele seleção, além da Copa do Mundo de 2022 e das Copas Américas de 2021 e 2024, Messi faturou a Finalíssima em 2022 (o confronto entre o campeão da Copa América e o da Euro) e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008.

Jogadores com mais títulos como profissional:

[45] – Lionel Messi (Argentina)

42 – Daniel Alves (Brasil)

38 – Iniesta (Espanha)

37 – Gylmar (Brasil)

36 – Benzema (França)

36 – Giggs (País de Gales)

36 – Kenny Dalglish (Escócia)

36 – Piqué (Espanha)

36 – Marquinhos (Brasil)

35 – Busquets (Espanha)

35 – Pelé (Brasil)

35 – Pepe (Brasil)

35 – Toni Kroos (Alemanha)

34 – Alaba (Áustria)

34 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

34 – Hossam Ashour (Egito)

34 – Maxwell (Brasil)

Todos os títulos oficiais de Lionel Messi:

Barcelona-ESP (34)

3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)

4 Liga dos Campeões da Europa (2006, 2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)

10 Campeonato Espanhol (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019) 7 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021) 7 Supercopa Espanhola (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)