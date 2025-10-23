Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, completaria 85 anos nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, e toda e qualquer homenagem será pouca diante de grandeza de Sua Majestade.

A lenda do futebol mundial, multicampeão pelo Santos e pela seleção brasileira, nasceu em Três Corações (MG), em 1940, e morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, na capital paulista, deixando saudades e um legado inigualável.

PLACAR acompanha todos os passos de Pelé desde sua edição inaugural, de 20 de março de 1970, na qual o rei dava sua “receita para ganhar a Copa” do México. A PLACAR número 1 ainda trazia uma moeda com a efígie do rei, um mimo que se tornou um raríssimo item de colecionador.

Foram dezenas de capas icônicas, como aquela em que pedia Diretas Já, ou ao lado do eterno parceiro Garrincha, até a última aparição na edição 1495, de janeiro de 2023, um especial sobre a obra do rei que partia.

Uma das edições mais recordadas foi lançada há exatos 35 anos, em 23 de outubro de 1990, um especial de 50 anos de Pelé, com “tudo sobre sua vida e suas glórias”. O blog #TBT PLACAR, reproduz, página a página, a edição da época.