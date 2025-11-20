O Palmeiras escreveu mais um capítulo glorioso em sua história no futebol feminino. As Palestrinas venceram a Ferroviária por 4 a 2 nesta quinta-feira, 20, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e se sagraram campeãs da Copa do Brasil Feminina de 2025. O título inédito coroa o investimento e a evolução constante da equipe alviverde nas últimas temporadas.

As Palestrinas conquistaram o primeiro título nacional da história da equipe. Os outros títulos vencidos foram Campeonato Paulista (2001, 2022 e 2024), Copa Paulista (2019 e 2021) e Copa Libertadores (2022).