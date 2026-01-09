O Palmeiras lançou na madrugada desta sexta-feira, 9, os seus novos uniformes para a temporada 2026. A novidade do uniforme produzido pela Puma está na volta de detalhes em vermelho nos uniformes 1 e 2, em referência à origem italiana do clube.

A estreia do uniforme está marcada já para a abertura do Paulistão 2026. O Palmeiras enfrenta a Portuguesa, no sábado, às 20h30, no Canindé.

No uniforme 1, predominante verde, o vermelho aparece em barras na lateral da camisa. A gola tem tecido verde na nuca e branco na frente, com listras finas em verde e vermelho, remetendo à bandeira da Itália.

Já o uniforme 2 é predominantemente branco, com gola polo retilínea nas três cores da bandeira da Itália (verde, branco e vermelho). O destaque frontal fica por conta de duas faixas verticais finas, uma verde e outra vermelha.

A campanha foi chamada de “Onde houver um palmeirense, haverá Palmeiras” e o vídeo de lançamento gravado na Itália.

“O Palmeiras é um clube que valoriza o seu passado, compete para ser campeão no presente e trabalha para ser ainda maior no futuro. As páginas de coragem e resiliência escritas há 111 anos pelos fundadores do nosso eterno Palestra Italia nos inspiram a enfrentar todos os desafios que teremos pela frente. Que estes uniformes carregados de história fiquem marcados, ao fim da temporada 2026, por grandes vitórias e conquistas”, disse a presidente Leila Pereira.