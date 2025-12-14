O Palmeiras é tetracampeão do Campeonato Paulista Feminino. A equipe alviverde confirmou o favoritismo e levantou a taça na manhã deste domingo, 14, no estádio do Canindé. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, as Palestrinas garantiram o título graças à expressiva vantagem construída no primeiro duelo da final, fechando o placar agregado em 5 a 2.

Administração da vantagem e o jogo decisivo

A missão das Brabas era extremamente complexa. Após sofrerem uma goleada por 5 a 1 no jogo de ida, em Barueri, o time alvinegro necessitava de uma vitória por cinco gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O Corinthians lutou e conseguiu vencer a partida com um gol de pênalti convertido pela meio-campista Gabi Zanotti.

Apesar do esforço rival e do revés no clássico deste domingo, o placar mínimo não foi suficiente para ameaçar a conquista alviverde. O Palmeiras soube administrar o regulamento e a vantagem acumulada para assegurar o troféu, igualando-se ao próprio Corinthians, Santos e Juventus como os maiores vencedores da história da competição.

Fim de temporada e despedidas

A final estadual marcou o encerramento da temporada de 2025 para ambas as equipes. O título coroa um ano vitorioso para o Palmeiras, que também conquistou a Copa do Brasil. Já para o Corinthians, apesar do vice-campeonato paulista, o ano incluiu as glórias do Campeonato Brasileiro e da Libertadores Feminina.

Com o fim do calendário nacional, os clubes entram em período de férias e planejamento. A partida também marcou a despedida da atacante Amanda Gutierres do Palmeiras, que se transferiu para o futebol norte-americano. O Corinthians, por sua vez, já visa a preparação para a disputa da primeira edição do Mundial de Clubes Feminino da FIFA em 2026.