Palmeiras e Ferroviária vão decidir o título da Copa do Brasil Feminina. As Palestrinas garantiram a vaga após golearem o São Paulo por 4 a 0, enquanto as Guerreiras Grenás venceram o Bahia por 2 a 0, nesta terça-feira, 4.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a data-base para a grande final é o dia 19 de novembro. A decisão marca o retorno da competição de futebol feminino após um hiato de oito anos — o último torneio havia sido disputado em 2016, quando o Audax-SP conquistou o título.

O Palmeiras busca o troféu inédito, enquanto a Ferroviária tenta o bicampeonato, já que foi campeã em 2014.

SÓ QUEM TÁ NA FINAL DA COPA DO BRASIL 🔛! GUERREIRAS ATÉ O FINAL! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻#GuerreirasGrenás #CopaDoBrasilFeminina pic.twitter.com/QBkH9lMFRL — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) November 5, 2025

Campanhas até a final

O Palmeiras eliminou Avaí/Kindermann, América, Sport e São Paulo ao longo do torneio. Já a Ferroviária passou por Coritiba, Vitória, Internacional e Bahia.

Dominante no cenário nacional nos últimos anos, o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, com uma derrota por 3 a 1.

Maiores campeãs da Copa do Brasil feminina

2 títulos

São José-SP (2012 e 2013)

Santos (2008 e 2009)

1 título

Foz Cataratas (2011)

Ferroviária (2014)

Avaí Kindermann (2015)

Audax: (2016)

Duque de Caxias (2010)

Saad (2007)