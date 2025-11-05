Palmeiras e Ferroviária vão decidir o título da Copa do Brasil Feminina. As Palestrinas garantiram a vaga após golearem o São Paulo por 4 a 0, enquanto as Guerreiras Grenás venceram o Bahia por 2 a 0, nesta terça-feira, 4.
De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a data-base para a grande final é o dia 19 de novembro. A decisão marca o retorno da competição de futebol feminino após um hiato de oito anos — o último torneio havia sido disputado em 2016, quando o Audax-SP conquistou o título.
O Palmeiras busca o troféu inédito, enquanto a Ferroviária tenta o bicampeonato, já que foi campeã em 2014.
SÓ QUEM TÁ NA FINAL DA COPA DO BRASIL 🔛!
GUERREIRAS ATÉ O FINAL! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻#GuerreirasGrenás #CopaDoBrasilFeminina pic.twitter.com/QBkH9lMFRL
— Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) November 5, 2025
Campanhas até a final
O Palmeiras eliminou Avaí/Kindermann, América, Sport e São Paulo ao longo do torneio. Já a Ferroviária passou por Coritiba, Vitória, Internacional e Bahia.
Dominante no cenário nacional nos últimos anos, o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, com uma derrota por 3 a 1.
Maiores campeãs da Copa do Brasil feminina
2 títulos
São José-SP (2012 e 2013)
Santos (2008 e 2009)
1 título
Foz Cataratas (2011)
Ferroviária (2014)
Avaí Kindermann (2015)
Audax: (2016)
Duque de Caxias (2010)
Saad (2007)