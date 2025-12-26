Torcedores do Real Madrid ficaram surpresos nos últimos dias com o vazamento de imagens do uniforme para a temporada 2026/27, que circulou intensamente nas redes sociais e em perfis especializados em “kit leaks”. De acordo com os primeiros registros do portal Opaleak, a tradicional camisa branca dos Merengues manterá seu tom clássico, mas poderá ganhar detalhes em verde escuro e rosa, uma combinação inédita na história moderna do clube.

Segundo as imagens vazadas, que ainda podem sofrer ajustes antes de um anúncio oficial, a peça principal deve seguir com o fundo branco tradicional, mas trazer acessórios nas cores verde e rosa, como logos, listras ou detalhes no colarinho e nas mangas. Essa paleta seria uma ousadia da adidas, fornecedora do material esportivo, que nos últimos anos já experimentou várias combinações diferenciadas para os kits merengues.

A divulgação não oficial também reforça rumores de que o uniforme reserva e o terceiro kit do Real Madrid poderão trazer ainda mais cores fora do padrão. O portal responsável ainda apontou que a camisa alternativa deve voltar a usar o verde como cor predominante, algo que não acontece há mais de uma década, enquanto a terceira camisa pode aparecer em rosa com detalhes marfim, criando um visual moderno e ousado para a temporada.

Confira abaixo as imagens da nova camisa do Real Madrid