A atacante Ketlen Wiggers anunciou nesta sexta-feira, 21, o nascimento de seu filho, Lucca. A maior artilheira da história do Santos postou nas redes sociais uma foto ao lado da criança e do pai, Ricardo.

“Nosso presente Lucca chegou. Estamos vivendo o momento mais lindo e importante da nossa vida, só temos a agradecer a Deus por tudo ter dado certo, pela nossa médica por colocar este nosso príncipe no mundo e toda a equipe que fez tudo acontecer. Nasceu super bem, saudável e já de olho em tudo. Dia 20/11/25 está marcado em nossas vidas. Te amamos filho!”, escreveu.

O perfil oficial das Sereias da Vila também publicou uma mensagem de boas-vindas. “Estamos esperando ansiosamente pela sua visita na Vila Belmiro, que já é sua casa!”

 

Ketlen, de 33 anos, pretende retornar aos treinos na pré-temporada de 2026.

Ketlen na PLACAR

Matéria publicada na edição 1528 de PLACAR, de outubro de 2025, já disponível em versão digital e física em nossa loja

Por: Klaus Richmond

Ketlen Wiggers acaricia a barriga, que quase não cabe mais no uniforme de treino do Santos, e abre um largo sorriso. Aos 33 anos, a atacante, maior artilheira da história do time feminino do clube (207 gols em 363 jogos), as Sereias da Vila, vive um momento diferente de todos os outros que marcaram a sua carreira. Depois de centenas de gols, títulos, quedas e renascimentos, ela agora se prepara para o desafio de se tornar mãe. O parto já tem data marcada: 20 de novembro.

“Eu sempre sonhei com isso”, diz, com a voz suave, como quem confessa um segredo guardado há anos. “Deixei nas mãos de Deus o momento certo, porque sabia que teria que parar de jogar por um tempo. Mas queria muito que fosse quando Ele quisesse. E Ele quis agora. Quando vi o teste positivo, chorei por uns dez minutos sem parar. Chorei porque era um sonho, mas também porque pensei: ‘E agora, como vai ser com o futebol?’. Mas no fundo eu sabia que tudo se ajeita, sempre se ajeitou.”