Mais um dia de Rio Open. Cada dia é dinâmico como um leilão virtual, um lance supera o outro. Hoje foi melhor que ontem, amanhã será ainda melhor, e por aí vai.

Na última terça, mais um dia inesquecível. Em meio ao intenso duelo entre João e Thiago, alguém, com uma curta aparição no telão, dividiu a atenção de todos os presentes. Ele estava lá! Zico! Em carne, osso, sem chuteiras e sem a camisa 10 do Flamengo. Foi pelo prazer de se divertir, e assim como dentro de campo precisou apenas de alguns segundos para fazer a diferença. Quatro décadas depois, na grandeza da sua humildade, fora do gramado sim, mas eternamente dentro dos nossos corações.