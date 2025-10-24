A primeira edição da Liga das Nações Feminina da Conmebol tem início nesta sexta-feira, 24, marcando um novo formato de competição no continente. O torneio servirá como classificatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027, desempenhando um papel semelhante ao das Eliminatórias Sul-Americanas no futebol masculino.

Participarão da disputa Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil, por ser o país-sede do próximo Mundial, não participará do torneio.

Formato da competição

A Liga das Nações Feminina será realizada entre 24 de outubro de 2025 e 9 de junho de 2026, com partidas distribuídas nas Datas Fifa desse período.

Cada seleção jogará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, em um total de nove rodadas.

As duas melhores equipes garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2027, enquanto as terceira e quarta colocadas disputarão a repescagem internacional da Fifa.

Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho, reunindo 32 seleções.

A distribuição de vagas será a seguinte: três para a Conmebol, quatro para a África, quatro para a Concacaf e 11 para a Europa. As três vagas restantes serão definidas por meio da repescagem internacional da Fifa.