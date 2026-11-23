O caso Carlos Vinícius reacende um debate antigo no futebol: nos últimos seis meses de vínculo, negociar é permitido. Ignorar as regras da negociação, não.

O Grêmio desconfia. O Vasco não anuncia. E o empresário nega. Notícias dos últimos dias apontam que Carlos Vinícius, que tem contrato com o Tricolor gaúcho até 31 de dezembro, teria assinado um pré-contrato para jogar em São Januário a partir de 2027.

Segundo o ge, o acordo já estaria fechado. Dirigentes gremistas dizem que não receberam nenhuma comunicação e levantam a hipótese de aliciamento. O representante do atacante nega que exista contrato assinado.

Por enquanto, há versões. Prova pública de infração, não há.

Mas o episódio traz de volta uma pergunta que aparece todo fim de temporada: jogador com contrato em vigor pode negociar com outro clube?

Pode. Mas não de qualquer jeito.

O que diz a regra?

Já escrevi aqui que jogador profissional é empregado. E empregado não é propriedade do patrão.

Desde o fim da Lei do Passe, a liberdade profissional do atleta não pode ficar condicionada à vontade de seu antigo empregador depois do encerramento do vínculo.

O Regulamento de Transferências da Fifa, no artigo 18.3, estabelece que o jogador pode assinar contrato com outro clube quando seu vínculo atual estiver encerrado ou nos últimos seis meses de vigência. A regulamentação nacional também disciplina essas movimentações.

Carlos Vinícius está nesse período desde julho.

Só que existe uma condição muitas vezes esquecida. Às vezes, de propósito.

O clube interessado deve comunicar por escrito ao clube atual sua intenção de negociar com o atleta, antes de iniciar as tratativas.

Antes do aperto de mão. Não depois dele.

E atenção: comunicar não é pedir autorização. O clube atual não pode impedir o jogador de escolher seu próximo destino profissional.

Interesse ou aliciamento?

O Lei em Campo ouviu especialistas sobre o caso. André Scalli, advogado especializado em direito desportivo, foi direto ao ponto:

“O ponto central é a forma como a conversa começou, e não o fato de ela existir.”

Matheus Laupman, advogado, agente Fifa e mestre em direito desportivo, fez outra distinção importante:

“A simples manifestação de interesse ou a negociação de um pré-contrato, dentro dos seis meses finais e respeitadas as regras, não configura automaticamente aliciamento.”

Concordo com os dois.

Existe uma diferença importante entre oferecer um novo emprego a quem está perto de encerrar seu contrato e induzir alguém a descumprir um compromisso ainda em vigor.

Aliciamento, no sentido mais grave da regulamentação de transferências, envolve interferência indevida na relação contratual, especialmente quando há indução à ruptura sem justa causa.

Oferecer salário maior a um jogador em fim de contrato faz parte do mercado. Negociar sem observar a comunicação exigida pelo regulamento é outra discussão.

Por isso, a tese de aliciamento me parece frágil diante do que se conhece publicamente. Se ficar demonstrado que houve negociação sem aviso prévio, esse poderá ser o argumento mais consistente do Grêmio.

Uma irregularidade não precisa ser transformada em outra, mais grave, para merecer atenção.

E qual seria a punição?

Depende do que ficar provado e de qual regra tiver sido violada.

A ausência de comunicação prévia pode justificar apuração e eventual responsabilização regulamentar, conforme as normas aplicáveis e a competência do órgão responsável.

Mas é preciso cuidado para não confundir situações diferentes.

A Fifa prevê consequências severas para a indução à ruptura contratual sem justa causa, especialmente no chamado período protegido. Entre elas, a proibição de registrar novos atletas por dois períodos de inscrição.

Essa punição não decorre automaticamente da simples falta de comunicação. E, pelo que se conhece até agora, não parece ser o cenário do caso Carlos Vinícius.

Uma regra para cumprir ou para enfeitar?

O aviso prévio está no regulamento há anos.

Faça o teste: tente lembrar quantas vezes você ouviu falar de um clube que comunicou formalmente ao rival que começaria a negociar com seu jogador.

Pois é.

O futebol construiu um mercado milionário, profissionalizou negociações, sofisticou contratos e transformou atletas em ativos econômicos cada vez mais valiosos.

Mas ainda parece tratar algumas regras como meras formalidades.

E regras não existem apenas para serem lembradas quando interessa.

O atleta tem direito de escolher onde vai trabalhar. O clube tem direito à comunicação prevista no regulamento. Uma coisa não elimina a outra.

A liberdade profissional precisa ser protegida. A segurança das relações contratuais também.

No futebol, como fora dele, respeitar as regras não deveria ser um favor.

Deveria ser o ponto de partida.