Uma das gratas surpresas do Campeonato Inglês de 2025/26, o atacante brasileiro Igor Thiago, de 24 anos, vem alcançando marcas importantes pelo modesto Brentford, atual 7º colocado. Na última rodada da Premier League (20ª), o centroavante revelado pelo Cruzeiro marcou 3 gols na vitória por 4 a 2 sobre o Everton, fora de casa.

Com a marca, tornou-se o 7º brasileiro a conseguir um hat-trick na competição.

Com 14 gols, Igor Thiago é o segundo principal artilheiro do Campeonato Inglês 2025/26, atrás apenas de Haaland, do Manchester City, que marcou 19 gols até essa primeira rodada do returno.

Na história da Premier League, Igor Thiago está próximo de alcançar um recorde entre os brasileiros que mais marcaram em uma única edição. O feito é detido por Roberto Firmino (Liverpool 2017/18), Gabriel Martinelli (Arsenal 2022/23) e Matheus Cunha (Wolverhampton 2024/25), que fizeram 15 gols.

Brasileiros com mais gols em um único jogo na Premier League (1992-2025):

4 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 5 x 1 Watford (2022)

3 – Afonso Alves (Middlesbrough) – 8 x 1 Manchester City (2008)

3 – Robinho (Manchester City) – 3 x 0 Stock City (2008)

3 – Roberto Firmino (Liverpool) – 5 x 1 Arsenal (2018)

3 – Lucas Moura (Tottenham) – 4 x 0 Huddersfield (2019)

3 – Roberto Firmino (Liverpool) – 5 x 0 Watford (2021)

3 – Matheus Cunha (Wolverhampton) – 4 x 2 Chelsea (2024)

3 – Igor Thiago (Brentford) – 4 x 2 Everton (2025)

Brasileiros com mais gols em uma única temporada do Campeonato Inglês:

15 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2017/18 – 37 jogos

15 – Gabriel Martinelli (Arsenal) – 2022/23 – 36 jogos

15 – Matheus Cunha (Wolverhampton) – 2024/25 – 33 jogos

14 – Robinho (Manchester City) – 2008/09 – 31 jogos

14 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 2019/20 – 34 jogos

[14] – Igor Thiago (Brentford) – 2025/26 – 20 jogos

13 – Philippe Coutinho (Liverpool) – 2016/17 – 31 jogos

13 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 2017/18 – 29 jogos

13 – Richarlison (Everton) – 2018/19 – 35 jogos

13 – Richarlison (Everton) – 2019/20 – 36 jogos

12 – Juninho Paulista (Middlesbrough) – 1996/97 – 35 jogos

12 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2018/19 – 34 jogos

12 – Matheus Cunha (Wolverhampton) – 2023/24 – 32 jogos

11 – Mirandinha (Newcastle) – 1987/88 – 26 jogos

11 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2016/17 – 35 jogos

11 – Matheus Pereira (West Bromich) – 2020/21 – 33 jogos

11 – Raphinha (Leeds) – 2021/22 – 35 jogos

11 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2022/23 – 25 jogos 11 – Gabriel Jesus (Arsenal) – 2022/23 – 26 jogos 11 – Richarlison (Tottenham) – 2023/24 – 28 jogos 10 – Gilberto Silva (Arsenal) – 2006/07 – 34 jogos 10 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2015/16 – 31 jogos