O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 15, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Em um clássico marcado por falhas defensivas e pouca lucidez do lado rubro-negro, a equipe tricolor soube aproveitar as oportunidades para abrir vantagem no mata-mata com gols de Nathy Rodrigues e Driely. As donas da casa chegaram a empatar com Laysa, mas viram sua força de ataque ruir com alterações e terminaram o duelo com uma a menos após a expulsão da meia Mariana Fernandes.

Gol anulado pelo VAR, pressão tricolor e placar aberto na bola parada

Mesmo lidando com desfalques importantes no departamento médico de ambos os lados, o Fluminense tomou a iniciativa no primeiro tempo. A equipe tricolor cortou as linhas de passe rubro-negras com marcação alta e explorou constantemente a velocidade de Lelê nas costas da linha defensiva. Sem conseguir articular transições limpas desde a defesa, o Flamengo cometeu sucessivos erros de domínio e posicionamento, exigindo duas defesas cruciais da goleira Vivi para impedir que as visitantes abrissem vantagem nos primeiros minutos.

Aos 30, o confronto ganhou contornos dramáticos. Em falta alçada na área por Sorriso, Gislayne e Vivi se chocaram no ar e a sobra caiu limpa para Lelê empurrar para o fundo da meta vazia. O lance passou por seis minutos de checagem na cabine do VAR até ser anulado por falta sobre a arqueira rubro-negra. O Fluminense, contudo, não se abalou e transformou a superioridade em gol logo na sequência. Em escanteio ensaiado cobrado por Raquel Fernandes, Nathy Rodrigues apareceu livre e bateu firme para inaugurar o marcador. O Flamengo ainda tentou responder nos acréscimos com um chute de fora da área de Mariana Fernandes no travessão e uma cabeçada de Fabi Simões defendida por Kemelli, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Publicidade Continua após a publicidade

Empate rubro-negro, ‘lei da ex’, queda de produção e expulsão

Na volta dos vestiários, o Flamengo adotou postura mais incisiva e conseguiu alcançar o empate aos 9 minutos. Em jogada combinada pela direita, Laysa recebeu de Fabi Simões e bateu cruzado da lateral da área, encobrindo a marcação e acertando as redes de Kemelli. O momento favorável das mandantes, no entanto, foi interrompido aos 19 minutos. Lelê protegeu a bola fazendo o pivô na entrada da área e serviu Driely, que finalizou de média distância sem chances para Vivi, fazendo valer a “lei da ex” e recolocando o Tricolor à frente.

A desvantagem no placar foi agravada pela saída de Fabi Simões, substituição que enfraqueceu o poder de fogo rubro-negro e retirou do time a sua principal válvula de escape pelas pontas. Sem poder de criação e cedendo contra-ataques, o cenário do Flamengo ruiu aos 39 minutos, quando Mariana Fernandes interrompeu uma descida adversária com falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa. Com uma jogadora a mais, o Fluminense administrou a posse de bola nos acréscimos e assegurou a vitória, garantindo a vantagem do empate para o jogo de volta da eliminatória.

Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 22, às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final. Com o resultado da ida, o Tricolor joga pelo empate para avançar às semifinais, enquanto o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para classificar no tempo normal — vitória simples das mandantes leva a decisão para os pênaltis.