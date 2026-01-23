A atacante Trinity Rodman, destaque do Washington Spirit e da seleção dos Estados Unidos, assinou um contrato milionário de três anos, válido até 2028, e se tornou oficialmente a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino mundial.

O novo vínculo prevê remuneração superior a US$ 2 milhões por temporada, já considerando salários e bônus, marca inédita no esporte e que a coloca à frente de estrelas europeias como Aitana Bonmatí, do Barcelona, que liderava o ranking anteriormente.

Filha do lendário ex-astro da NBA Dennis Rodman, Trinity, de 23 anos, é um dos principais símbolos da nova geração do futebol feminino. Revelada no Draft da NWSL em 2021 como segunda escolha geral, ela rapidamente se consolidou como referência técnica e decisiva do Washington Spirit, acumulando gols, assistências e convocações frequentes para a seleção norte-americana.

O novo acordo representa não apenas um reconhecimento esportivo, mas também comercial. Além do impacto dentro de campo, Rodman é vista como peça-chave na expansão da liga, com forte presença midiática e engajamento global. O Spirit, inclusive, superou propostas de clubes europeus para mantê-la nos Estados Unidos.