O Instituto SECI foi palco de mais uma edição do festival “Elas no Gramado”, iniciativa que celebra o protagonismo feminino dentro e fora das quatro linhas. Voltado a meninas de 7 a 16 anos, o evento reforça a importância da inclusão, da representatividade e do acesso ao esporte, com disputas nas categorias sub-10, sub-12 e sub-15.

Na última edição, participaram equipes que compartilham dos mesmos valores do Instituto SECI, como Grêmio Iguaçu, Pelado Real, ACAFF e Corinthinhas, além das atletas da casa. Ao todo, foram 18 jogos realizados em um único dia, com substituições livres para garantir o maior envolvimento possível das jogadoras.

As equipes campeãs foram o Corinthinhas, nas categorias sub-10 e sub-15, e o Pelado Real, na sub-12.

De acordo com Guilherme Ferreira, presidente do Instituto SECI, o festival reafirma o compromisso da instituição com a equidade de gênero e o desenvolvimento humano.

“O Instituto SECI tem o orgulho de realizar o Festival Feminino de Futebol, uma iniciativa que fortalece nosso compromisso com a equidade de gênero e o desenvolvimento humano por meio do esporte. Ao abrir espaço para que meninas ocupem com orgulho o campo de jogo, o Festival reafirma o papel do Instituto SECI como agente de transformação social, fortalecendo redes e construindo pontes entre diferentes territórios, realidades e sonhos”, afirmou.

Em suas três edições, o “Elas no Gramado” já envolveu mais de 600 meninas, consolidando-se como um marco regional na promoção do futebol feminino e na formação integral das participantes — estimulando valores como trabalho em equipe, respeito, disciplina e autoconfiança.

O festival integra o projeto Educação em Movimento, realizado em parceria com a Petrobras, que une reforço escolar personalizado e práticas esportivas para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças e adolescentes. Com os eixos “Conhecer” e “Fazer”, a iniciativa impacta positivamente o desempenho escolar, os hábitos de saúde, a inclusão feminina no esporte e o fortalecimento de vínculos comunitários.