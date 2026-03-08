Com 24 mulheres em posições de liderança, estratégia e outros atendimentos e 362 meninas atendidas em seus projetos em 2025, o Instituto SECI consolida o protagonismo feminino como um dos pilares da sua atuação. Neste Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a instituição reforça políticas de equidade e amplia o impacto social por meio do esporte, da cultura e da educação.

A presença feminina está tanto na gestão quanto na execução das atividades. À frente das operações está Odara Mendez, diretora de operações e uma das idealizadoras do Instituto, que participou da estruturação do projeto desde sua criação.

“O protagonismo feminino, para nós, não é discurso. Ele está presente na gestão, na tomada de decisão e na condução dos projetos. Quando ampliamos oportunidades para meninas e mulheres, ampliamos também o impacto social da instituição”, afirma Odara.

As políticas internas do Instituto SECI priorizam equidade, formação continuada e desenvolvimento profissional, em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5), da Organização das Nações Unidas, que propõe igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas até 2030.

Impacto dentro e fora da instituição

Entre as ações promovidas pelo Instituto SECI está o “Elas no Gramado”. O festival é um momento de desenvolvimento técnico, incentivo ao esporte e fortalecimento da autoconfiança. Em três edições, o torneio envolveu mais de 600 meninas entre 7 e 16 anos promove inclusão, disciplina e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que amplia o acesso ao esporte tradicionalmente associado ao público masculino.

Da mesma forma, o futebol bilingue integra o ensino do esporte à língua inglesa em turmas de futebol feminino. As iniciativas são parte do “Educação em Movimento”, projeto, em parceria com a Petrobras, que integra reforço escolar e o futebol educacional. Atualmente, cerca de 135 meninas participam do projeto que integra prática esportiva e reforço pedagógico, fortalecendo o vínculo com escola e contribuindo para melhores indicadores de permanência e rendimento.

Além dessas iniciativas, os projetos “No Tatame” e “No Mar” também envolvem 130 meninas e adolescentes, que desenvolvem, com diferentes modalidades, como kitesurfe e artes marciais, habilidades que refletem no desempenho escolar e na convivência familiar, destacando a parte física e mental, e estimula a autonomia e senso de pertencimento.

A formação integral também passa pela cultura. Em 2025, o projeto “Solta o Som” contou com 97 participantes e ampliou a representatividade feminina e fortalecimento da autoconfiança por meio da música.

“Nosso compromisso é garantir que cada menina atendida pelo Instituto SECI tenha acesso a oportunidades concretas de desenvolvimento. Criamos ambientes seguros e estruturados para que elas se reconheçam como protagonistas da própria trajetória e se sintam capazes de fazer qualquer atividade”, destaca a diretora.

Ao consolidar a presença feminina na liderança e ampliar o atendimento para meninas em situação de vulnerabilidade, o Instituto SECI reforça seu compromisso com a formação de cidadãs e cidadãos preparados para a vida, por meio do esporte, da cultura e da educação.