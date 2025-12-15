Corinthians e Vasco da Gama passaram por Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, de maneira parecida nesse domingo (14) e avançaram para a final da Copa do Brasil. Os dois times perderam o jogo de volta, mas ganharam nos pênaltis e agora vão disputar o título.
Na história, esse será o sexto mata-mata entre os paulistas e cariocas e a segunda final entre eles – a primeira foi em 2000, no Mundial de Clubes da Fifa, no Maracanã, que será palco da decisão no próximo domingo. Nos outros quatro mata-matas em competições oficiais, só deu Corinthians.
Na Copa do Brasil, o Corinthians passou pelo Vasco duas vezes na semifinal, em anos em que acabou sendo campeão (1995 e 2009). Já o último duelo entre eles em mata-matas foi pela quartas de final da Libertadores de 2012, jogo marcado pela incrível defesa de Cássio, num chute de Diego Souza e pelo gol de Paulinho, que garantiu a classificação, nos minutos finais.
Outro confronto entre Corinthians e Vasco em mata-matas aconteceu no Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer de 1953. Nos dois jogos da semifinal, no Maracanã, o Vasco venceu duas vezes (4 x 2 e 3 x 1) e foi campeão depois de vencer o São Paulo na final por 1 x 0, no Pacaembu.
Corinthians x Vasco em mata-matas:
1995 – Semifinal da Copa do Brasil
Jogo de ida: Vasco 0 x 1 Corinthians
Jogo de volta: Corinthians 5 x 0 Vasco
2000 – Final do Mundial de Clubes da Fifa
Jogo único: Vasco 0 x 0 Corinthians (3 x 4 nos pênaltis)
2006 – Segunda fase da Sul-Americana
Jogo de ida: Vasco 0 x 1 Corinthians
Jogo de volta: Corinthians 3 x 1 Vasco
2009 – Semifinal da Copa do Brasil
Jogo de ida: Vasco 1 x 1 Corinthians
Jogo de volta: Corinthians 0 x 0 Vasco
2012 – Quartas de final da Libertadores
Jogo de ida: Vasco 0 x 0 Corinthians
Jogo de volta: Corinthians 1 x 0 Vasco
No retrospecto geral, Corinthians e Vasco já se enfrentaram 129 vezes, com 57 vitórias do Corinthians, 36 empates e 36 vitórias do Vasco. O Corinthians marcou 198 gols e sofreu 170. Recentemente, o histórico tem sido bem favorável ao time paulista. Nos últimos 26 jogos, desde 2010, foram 17 vitórias do Corinthians, 8 empates e apenas uma vitória do Vasco, em 2024.