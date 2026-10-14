A corrida europeia rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil afunilou. Nesta terça-feira, 13, os 16 jogos de volta da primeira fase dos play-offs da UEFA confirmaram o favoritismo das principais potências do continente e reservaram fortes emoções, com direito a virada polonesa nas penalidades e um impiedoso 10 a 0 da Suécia.
Com os resultados consolidados, estão definidas as 16 seleções que disputarão a Fase 2 entre o fim de novembro e o início de dezembro. Ao término da próxima etapa, as sete melhores equipes carimbam o passaporte direto para o Mundial no Brasil, enquanto a oitava disputará o torneio da repescagem intercontinental da Fifa em fevereiro de 2027.
Suécia 10 x 0 Lituânia (Agregado: 15 x 0)
Sem piedade diante de sua torcida, a seleção sueca transformou a volta em um verdadeiro treino de tiro ao alvo. Com ritmo alucinante do início ao fim, a joia Felicia Schröder voltou a brilhar anotando dois gols e distribuindo uma assistência. Stina Blackstenius e Amanda Ilestedt também marcaram duas vezes cada. Nathalie Björn, Smilla Holmberg, Hanna Lundkvist e um gol contra de Meda Šeškutė fecharam o massacre histórico de 15 a 0 no placar agregado.
Inglaterra 5 x 0 Grécia (Agregado: 8 x 1)
As atuais campeãs europeias e vice-mundiais não deram brecha para zebras em solo inglês. Lauren James desfilou talento ao marcar duas vezes e servir uma assistência primorosa. Alessia Russo também foi às redes em dose dupla (aos 3 e 75 minutos), enquanto Georgia Stanway completou o placar elástico para carimbar a vaga inglesa sem sustos.
Noruega 6 x 0 Romênia (Agregado: 8 x 0)
Em Oslo, as norueguesas atropelaram a Romênia comandadas por uma atuação de gala de Elisabeth Terland. A atacante anotou um hat-trick devastador ainda na primeira etapa e no início do segundo tempo, convertendo inclusive uma penalidade. Synne Jensen abriu a contagem logo aos 3 minutos, enquanto Marthine Østenstad e Julie Blakstad completaram a goleada nórdica.
Polônia 3 x 2 Bélgica — 4 x 3 nos pênaltis (Agregado: 3 x 3)
O confronto mais eletrizante e dramático da rodada aconteceu em território polonês. Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, a Polônia buscou o resultado no tempo normal e levou a decisão para a prorrogação com dois gols da craque Ewa Pajor e um de Paulina Tomasiak. As belgas venderam caro a eliminação com tentos de Amy Littel e Jarne Teulings. Na disputa de pênaltis, mesmo com cobrança desperdiçada por Pajor, a goleira polonesa brilhou nos erros de Teulings e Luna Vanzeir, e Natalia Padilla converteu o tiro decisivo para classificar a Polônia.
Países Baixos 3 x 0 Hungria (Agregado: 11 x 0)
Classificadas virtualmente desde os 8 a 0 da ida, as neerlandesas mantiveram a seriedade e resolveram o jogo ainda no primeiro tempo. Esmee Brugts foi o nome da partida ao marcar logo aos 8 minutos e dar assistência para Lineth Beerensteyn. A volante Damaris Egurrola ampliou nos acréscimos da etapa inicial, selando um contundente 11 a 0 no agregado.
República da Irlanda 4 x 0 Cazaquistão (Agregado: 12 x 0)
Diante de sua torcida em Dublin, a Irlanda manteve a intensidade e repetiu o ritmo avassalador da ida. Jessie Stapleton abriu a porteira aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, a capitã Katie McCabe ampliou, seguida por gols de Lucy Quinn e Denise O’Sullivan, confirmando a classificação com autoridade.
Islândia 5 x 0 Croácia (Agregado: 9 x 0)
A equipe islandesa passeou em Reykjavik. Arna Eiríksdóttir abriu o marcador aos 35 minutos e Ída Marín Hermannsdóttir fez o segundo antes do intervalo. No segundo tempo, Katla Tryggvadóttir ampliou e Diljá Zomers saiu do banco para marcar duas vezes nos minutos finais, consolidando o 9 a 0 agregado.
Áustria 4 x 0 Kosovo (Agregado: 6 x 1)
Após vencerem apertado fora de casa, as austríacas não deram margem para surpresas em Viena. Marie-Therese Höbinger comandou as ações com um gol logo aos 7 minutos e uma assistência cirúrgica. Na etapa final, Sarah Puntigam, Virginia Kirchberger e Eileen Campbell completaram a goleada.
Portugal 3 x 1 Irlanda do Norte (Agregado: 7 x 1)
As Navegadoras confirmaram o favoritismo com autoridade. Kess Elmore chegou a assustar ao abrir o placar para as norte-irlandesas aos 31 minutos, mas Carolina Santiago empatou antes do intervalo. No segundo tempo, a estrela de Jéssica Silva brilhou novamente para virar o marcador, e a experiente defensora Carole Costa fechou a vitória lusa.
Sérvia 1 x 3 Finlândia (Agregado: 2 x 6)
Mesmo atuando fora de seus domínios, a Finlândia soube controlar as ações. Emma Koivisto brilhou como o motor da equipe, marcando aos 3 minutos e servindo assistência. A Sérvia chegou a igualar com gol contra de Eveliina Summanen, mas Nea Lehtola e Olivia Unelius decretaram o triunfo finlandês na etapa complementar.
Eslovênia 2 x 0 Turquia (Agregado: 5 x 3)
Após o empate eletrizante por 3 a 3 em Istambul, as eslovenas aproveitaram a vantagem numérica desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando Elif Keskin foi expulsa pelo lado turco. A pressão surtiu efeito no apagar das luzes: Maja Sternad abriu o placar aos 88 e Mirjam Kastelec carimbou a classificação aos 94 minutos.
Ucrânia 1 x 0 Eslováquia (Agregado: 4 x 1)
Com maturidade e forte disciplina tática, a Ucrânia assegurou a classificação em duelo equilibrado. O único gol do confronto saiu dos pés de Veronika Andrukhiv, que já havia marcado na ida e garantiu a festa das ucranianas.
Escócia 3 x 2 Chéquia (Agregado: 5 x 2)
Em uma partida aberta e movimentada, a Escócia fez valer o fator casa. As checas assustaram com tentos de Denise Veselá e Klára Cahynová, mas as anfitriãs responderam à altura com gols de Lauren Davidson, Kathleen McGovern e Christy Grimshaw, garantindo a classificação escocesa.
Suíça 2 x 0 Israel (Agregado: 9 x 3)
Com ampla vantagem construída no primeiro jogo, a Suíça controlou a posse de bola e fechou o confronto sem sustos. A jovem promessa Iman Beney abriu o placar na etapa inicial, e Julia Stierli fechou a contagem nos acréscimos do segundo tempo.
País de Gales 3 x 0 Albânia (Agregado: 4 x 0)
Em Cardiff, as galesas não deram chances para reação albanesa. Mayzee Davis inaugurou o placar aos 34 minutos, enquanto Elise Hughes e Hannah Cain ampliaram na etapa final para carimbar a vaga.
O caminho até a Copa: confrontos definidos para a Fase 2
A segunda fase da repescagem europeia será disputada em jogos de ida e volta entre 26 de novembro e 5 de dezembro de 2026. As sete seleções vencedoras com melhor campanha geral nas Eliminatórias garantem vaga direta no Mundial do Brasil; a oitava disputará a repescagem intercontinental da Fifa em fevereiro de 2027.
Confira os 8 duelos da Fase 2:
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Ucrânia x Inglaterra
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Finlândia x Itália
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Portugal x Islândia
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País de Gales x Noruega
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Suíça x Áustria
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Escócia x Suécia
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Polônia x República da Irlanda
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Eslovênia x Países Baixos