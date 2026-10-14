A corrida europeia rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil afunilou. Nesta terça-feira, 13, os 16 jogos de volta da primeira fase dos play-offs da UEFA confirmaram o favoritismo das principais potências do continente e reservaram fortes emoções, com direito a virada polonesa nas penalidades e um impiedoso 10 a 0 da Suécia.

Com os resultados consolidados, estão definidas as 16 seleções que disputarão a Fase 2 entre o fim de novembro e o início de dezembro. Ao término da próxima etapa, as sete melhores equipes carimbam o passaporte direto para o Mundial no Brasil, enquanto a oitava disputará o torneio da repescagem intercontinental da Fifa em fevereiro de 2027.

Suécia 10 x 0 Lituânia (Agregado: 15 x 0)

Nathalie Bjorn abriu a goleada em casa - Foto: Divulgação/Fifa

Nathalie Bjorn abriu a goleada em casa – Foto: Divulgação/Fifa

Sem piedade diante de sua torcida, a seleção sueca transformou a volta em um verdadeiro treino de tiro ao alvo. Com ritmo alucinante do início ao fim, a joia Felicia Schröder voltou a brilhar anotando dois gols e distribuindo uma assistência. Stina Blackstenius e Amanda Ilestedt também marcaram duas vezes cada. Nathalie Björn, Smilla Holmberg, Hanna Lundkvist e um gol contra de Meda Šeškutė fecharam o massacre histórico de 15 a 0 no placar agregado.

Inglaterra 5 x 0 Grécia (Agregado: 8 x 1)

Lauren James anotou dois gols pela Inglaterra - Foto: Divulgação/Fifa

Lauren James anotou dois gols pela Inglaterra – Foto: Divulgação/Fifa

As atuais campeãs europeias e vice-mundiais não deram brecha para zebras em solo inglês. Lauren James desfilou talento ao marcar duas vezes e servir uma assistência primorosa. Alessia Russo também foi às redes em dose dupla (aos 3 e 75 minutos), enquanto Georgia Stanway completou o placar elástico para carimbar a vaga inglesa sem sustos.

Noruega 6 x 0 Romênia (Agregado: 8 x 0)

Elisabeth Terland anotou um hat-trick contra a Romênia - Foto: Divulgação/Fifa

Elisabeth Terland anotou um hat-trick contra a Romênia – Foto: Divulgação/Fifa

Em Oslo, as norueguesas atropelaram a Romênia comandadas por uma atuação de gala de Elisabeth Terland. A atacante anotou um hat-trick devastador ainda na primeira etapa e no início do segundo tempo, convertendo inclusive uma penalidade. Synne Jensen abriu a contagem logo aos 3 minutos, enquanto Marthine Østenstad e Julie Blakstad completaram a goleada nórdica.

PublicidadeContinua após a publicidade

Polônia 3 x 2 Bélgica — 4 x 3 nos pênaltis (Agregado: 3 x 3)

Ewa Pajor deixou dois para levar o jogo para os pênaltis - Foto: Divulgação/Uefa

Ewa Pajor deixou dois para levar o jogo para os pênaltis – Foto: Divulgação/Uefa

Blogs

O confronto mais eletrizante e dramático da rodada aconteceu em território polonês. Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, a Polônia buscou o resultado no tempo normal e levou a decisão para a prorrogação com dois gols da craque Ewa Pajor e um de Paulina Tomasiak. As belgas venderam caro a eliminação com tentos de Amy Littel e Jarne Teulings. Na disputa de pênaltis, mesmo com cobrança desperdiçada por Pajor, a goleira polonesa brilhou nos erros de Teulings e Luna Vanzeir, e Natalia Padilla converteu o tiro decisivo para classificar a Polônia.

Países Baixos 3 x 0 Hungria (Agregado: 11 x 0)

As holandesas ainda não foram vazadas nesta repescagem - Foto: Divulgação/Fifa

As holandesas ainda não foram vazadas nesta repescagem – Foto: Divulgação/Fifa

Classificadas virtualmente desde os 8 a 0 da ida, as neerlandesas mantiveram a seriedade e resolveram o jogo ainda no primeiro tempo. Esmee Brugts foi o nome da partida ao marcar logo aos 8 minutos e dar assistência para Lineth Beerensteyn. A volante Damaris Egurrola ampliou nos acréscimos da etapa inicial, selando um contundente 11 a 0 no agregado.

República da Irlanda 4 x 0 Cazaquistão (Agregado: 12 x 0)

Katie McCabe, capitã do esquadrão irlandês - Foto: Divulgação/Fifa

Katie McCabe, capitã do esquadrão irlandês – Foto: Divulgação/Fifa

Diante de sua torcida em Dublin, a Irlanda manteve a intensidade e repetiu o ritmo avassalador da ida. Jessie Stapleton abriu a porteira aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, a capitã Katie McCabe ampliou, seguida por gols de Lucy Quinn e Denise O’Sullivan, confirmando a classificação com autoridade.

Islândia 5 x 0 Croácia (Agregado: 9 x 0)

Saída do banco, Diljá Zomers marcou duas vezes - Foto: Divulgação/Fifa

Saída do banco, Diljá Zomers marcou duas vezes – Foto: Divulgação/Fifa

A equipe islandesa passeou em Reykjavik. Arna Eiríksdóttir abriu o marcador aos 35 minutos e Ída Marín Hermannsdóttir fez o segundo antes do intervalo. No segundo tempo, Katla Tryggvadóttir ampliou e Diljá Zomers saiu do banco para marcar duas vezes nos minutos finais, consolidando o 9 a 0 agregado.

Áustria 4 x 0 Kosovo (Agregado: 6 x 1)

Marie-Therese Höbinger saiu com um gol e uma assistência em jogo contra o Kosovo - Divulgação/Uefa

Marie-Therese Höbinger saiu com um gol e uma assistência em jogo contra o Kosovo – Divulgação/Uefa

Após vencerem apertado fora de casa, as austríacas não deram margem para surpresas em Viena. Marie-Therese Höbinger comandou as ações com um gol logo aos 7 minutos e uma assistência cirúrgica. Na etapa final, Sarah Puntigam, Virginia Kirchberger e Eileen Campbell completaram a goleada.

Portugal 3 x 1 Irlanda do Norte (Agregado: 7 x 1)

Jéssica Lima marcou depois de sair do banco - Foto: Divulgação/Fifa

Jéssica Lima marcou depois de sair do banco – Foto: Divulgação/Fifa

As Navegadoras confirmaram o favoritismo com autoridade. Kess Elmore chegou a assustar ao abrir o placar para as norte-irlandesas aos 31 minutos, mas Carolina Santiago empatou antes do intervalo. No segundo tempo, a estrela de Jéssica Silva brilhou novamente para virar o marcador, e a experiente defensora Carole Costa fechou a vitória lusa.

Sérvia 1 x 3 Finlândia (Agregado: 2 x 6)

Emma Koivisto foi a melhor em campo contra a Sérvia - Foto: Divulgação/Uefa

Emma Koivisto foi a melhor em campo contra a Sérvia – Foto: Divulgação/Uefa

Mesmo atuando fora de seus domínios, a Finlândia soube controlar as ações. Emma Koivisto brilhou como o motor da equipe, marcando aos 3 minutos e servindo assistência. A Sérvia chegou a igualar com gol contra de Eveliina Summanen, mas Nea Lehtola e Olivia Unelius decretaram o triunfo finlandês na etapa complementar.

Eslovênia 2 x 0 Turquia (Agregado: 5 x 3)

Eslovenas garantiram a classificação nos últimos minutos de jogo - Foto: Divulgação/FIFA

Eslovenas garantiram a classificação nos últimos minutos de jogo – Foto: Divulgação/FIFA

Após o empate eletrizante por 3 a 3 em Istambul, as eslovenas aproveitaram a vantagem numérica desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando Elif Keskin foi expulsa pelo lado turco. A pressão surtiu efeito no apagar das luzes: Maja Sternad abriu o placar aos 88 e Mirjam Kastelec carimbou a classificação aos 94 minutos.

Ucrânia 1 x 0 Eslováquia (Agregado: 4 x 1)

Jogadoras ucranianas comemoram a vitória - Foto: Divulgação/Federação Ucraniana

Jogadoras ucranianas comemoram a vitória – Foto: Divulgação/Federação Ucraniana

Com maturidade e forte disciplina tática, a Ucrânia assegurou a classificação em duelo equilibrado. O único gol do confronto saiu dos pés de Veronika Andrukhiv, que já havia marcado na ida e garantiu a festa das ucranianas.

Escócia 3 x 2 Chéquia (Agregado: 5 x 2)

Christy Grimshaw carimbou a classificação escocesa - Foto: Divulgação/Fifa

Christy Grimshaw carimbou a classificação escocesa – Foto: Divulgação/Fifa

Em uma partida aberta e movimentada, a Escócia fez valer o fator casa. As checas assustaram com tentos de Denise Veselá e Klára Cahynová, mas as anfitriãs responderam à altura com gols de Lauren Davidson, Kathleen McGovern e Christy Grimshaw, garantindo a classificação escocesa.

Suíça 2 x 0 Israel (Agregado: 9 x 3)

Iman Beney abriu o marcador para a Suíça - Foto: Divulgação/Fifa

Iman Beney abriu o marcador para a Suíça – Foto: Divulgação/Fifa

Com ampla vantagem construída no primeiro jogo, a Suíça controlou a posse de bola e fechou o confronto sem sustos. A jovem promessa Iman Beney abriu o placar na etapa inicial, e Julia Stierli fechou a contagem nos acréscimos do segundo tempo.

País de Gales 3 x 0 Albânia (Agregado: 4 x 0)

Jogadoras galesas comemoram vitória sobre Kosovo - Foto: Divulgação/Fifa

Jogadoras galesas comemoram vitória sobre Kosovo – Foto: Divulgação/Fifa

Em Cardiff, as galesas não deram chances para reação albanesa. Mayzee Davis inaugurou o placar aos 34 minutos, enquanto Elise Hughes e Hannah Cain ampliaram na etapa final para carimbar a vaga.

O caminho até a Copa: confrontos definidos para a Fase 2

A segunda fase da repescagem europeia será disputada em jogos de ida e volta entre 26 de novembro e 5 de dezembro de 2026. As sete seleções vencedoras com melhor campanha geral nas Eliminatórias garantem vaga direta no Mundial do Brasil; a oitava disputará a repescagem intercontinental da Fifa em fevereiro de 2027.

Confira os 8 duelos da Fase 2:

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google

  • Ucrânia x Inglaterra

  • Finlândia x Itália

  • Portugal x Islândia

  • País de Gales x Noruega

  • Suíça x Áustria

  • Escócia x Suécia

  • Polônia x República da Irlanda

  • Eslovênia x Países Baixos