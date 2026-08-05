A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) notificou oficialmente os clubes brasileiros sobre uma decisão inédita e marcante para o calendário do futebol nacional: a parada obrigatória nas competições do país – tanto para o futebol masculino, quanto para o feminino – durante a realização da Copa do Mundo feminina de 2027. A informação foi inicialmente publicada pelo site ge.

O torneio, que terá o Brasil como país-sede pela primeira vez na história, está agendado para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Durante este intervalo de um mês, os jogos das competições organizadas pela entidade serão totalmente interrompidos.

A paralisação visa não apenas atender às exigências e diretrizes da Fifa para o torneio de seleções, mas também garantir visibilidade total ao evento histórico.

Ao todo, serão oito cidades-sede (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre) o que obrigaria diversos clubes da Séria A masculina e da Série A1 feminina a adaptarem seus mandos de campo.

Com o Brasil sediando a maior competição do futebol feminino mundial – que pela primeira vez na história contará com 32 seleções -, a medida busca engajar torcedores e apoiar a seleção brasileira na busca pelo inédito título.

Com o comunicado antecipado enviado aos clubes, a entidade inicia o planejamento para ajustar o calendário da próxima tempordaa, ainda não divulgado.

Neste ano, o país sofreu com longa paralisação devido a disputa da Copa do Mundo masculina, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio nacional ficou paralisado por mais de 50 dias no total, considerando os dias antes e depois da competição para recondicionamento físico.