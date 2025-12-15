A Chapecoense apresentou nesta segunda-feira, 15, um uniforme especial para a disputa da Série A do Brasileirão 2026. A peça homenageia o Atlético Nacional e as vítimas do acidente aéreo, que no ano que vem completa dez anos.

O clube explicou que a camisa, agora com listras verticais, como do Atlético Nacional, é uma homenagem à grandeza do time colombiano. Naquela oportunidade, o Nacional entregou o troféu da Copa Sul-Americana para a Chapecoense sem que o jogo tivesse acontecido em razão do acidente.

“Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa oficial da temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será um símbolo de história e gratidão. Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz que iluminou o nosso caminho de volta”, escreveu o clube nas redes sociais.

Três selos especiais reforçam as homenagens: um deles, na barra do uniforme, simboliza respeito e lembrança permanente; na gola, o selo com a inscrição “Pra Sempre Lembrados”; e, parte interna da gola, “Somos mais que 11”.

O avião da empresa LaMia que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia, contra o Atlético Nacional, caiu em 29 de novembro de 2016, quando se aproximava do aeroporto de Medellin. Ao todo, 71 pessoas morreram.