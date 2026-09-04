A 8ª edição do evento Central das Camisas será realizado no próximo sábado, 5 de setembro, em São Paulo (SP), e contará pela primeira vez com a revista PLACAR entre seus expositores. O encontro acontece no Club Homs, na Avenida Paulista, das 10h às 18h, e espera receber cerca de 5.000 colecionadores e leitores.

PLACAR, que desde 1970 contribuiu para a popularização e desenvolvimento do futebol na cultura do país, disponibilizará suas últimas edições impressas, além de livros sobre futebol. “Será um grande prazer encontrar com milhares de apaixonados por futebol e pelo legado da PLACAR, expor nosso trabalho e trocar experiências. Que seja a primeira de muitas parcerias com os entusiastas de camisas e leitura”, afirma o redator-chefe da revista, Luiz Felipe Castro.

O evento Central das Camisas chega à sua 8ª edição, consolidado como o maior hub e feira de colecionismo de camisas de futebol do Brasil. O projeto vai além da compra e venda de produtos, atuando como um ecossistema focado na cultura de arquibancada e na moda urbana esportiva. A entrada é gratuita, mediante resgate antecipado de ingresso online.

8ª Edição da Central das Camisas

Data: 05 de setembro (sábado)

Horário: 10h às 18h

Local: Club Homs – Av. Paulista, 735 (São Paulo/SP)

Entrada: Gratuita (mediante resgate antecipado de ingresso pelo site oficial)

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Destaques do evento:

O salão do Club Homs contará com um acervo gigantesco de milhares de camisas raras, clássicas e atuais. Entre os grandes nomes desta edição estão:

● Camisas de Time: A loja Camisa Quatro, grande referência no mercado de acervos históricos.

● Literatura e Memória: Espaço focado na leitura esportiva e em publicações com Daniel Perrone & Revista Placar.

● Acervo Internacional: Teremos a presença da La feria 5 de copas, trazendo um acervo de fora do país.

● Cultura de Arquibancada: Projetos independentes como Arquibancada Inferior e FCK Modern Football, Inovação: A 1ª Feira Digital de Camisas do País. Nesta edição, a Central das Camisas inova mais uma vez e lança a sua versão digital. Paralelamente ao evento presencial, ocorrerá uma mega transmissão ao vivo de 8 horas ininterruptas em parceria com o aplicativo Jamble.

● Acesso Nacional: Torcedores de qualquer lugar do Brasil poderão acompanhar a feira pelo celular e participar de leilões ao vivo de um catálogo com mais de 300 camisas originais (Link Oficial da Transmissão aqui)