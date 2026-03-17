As camisas do Vitória, produzidas em tributo ao ator Wagner Moura, vão a leilão na MWS, plataforma de venda de camisas utilizadas em partidas de futebol. As peças foram vestidas pelos jogadores do Rubro-Negro durante o aquecimento antes do confronto contra o Atlético Mineiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Os uniformes trazem referências a personagens marcantes da carreira do astro, como Marcelo, de O Agente Secreto, e Capitão Nascimento, de Tropa de Elite.
O leilão deve ocorrer após o encerramento da temporada de premiações internacionais, que rendeu a Wagner Moura e ao filme O Agente Secreto honrarias em Cannes, no Globo de Ouro e indicações ao Oscar.
Os interessados em adquirir as peças históricas já podem dar os seus lances no portal especializado, com disputas abertas até o dia 28 de março.
As camisas em leilão e personagens de Wagner Moura homenageados:
- 1 – Boca (Ó Pai, Ó)
- 45 – Taoca (Deus É Brasileiro)
- 4 – Naldinho (Cidade Baixa)
- 25 – Joel (Guerra Civil)
- 13 – Joaquim (Saneamento Básico, o Filme)
- 95 – Zero ( O Homem do Futuro)
- 44 – Capitão Nascimento (Tropa de Elite)
- 6 – Olavo (Paraíso Tropical)
- 10 – Marcelo (O Agente Secreto)
- 7 – Spider (Elysium)
- 79 – Pablo Escobar (Narcos)
- 33 – Laszlo Sosa (Agente Oculto)
- 31 – Dan Velazquez (Iluminadas)
- 11 – Hamlet (Hamlet)
- 28 – John Smith (Sr. e Sra. Smith)
- 23 – Gustavo (A Lua Me Disse)
- 26 – Donato (Praia do Futuro)
- 8 – Romão (O Caminho das Nuvens)
- 36 – Juan Pablo (Rede de Espiões)
- 83 – Zico (Carandiru)
- 98 – José Ângelo (Trash)