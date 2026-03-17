As camisas do Vitória, produzidas em tributo ao ator Wagner Moura, vão a leilão na MWS, plataforma de venda de camisas utilizadas em partidas de futebol. As peças foram vestidas pelos jogadores do Rubro-Negro durante o aquecimento antes do confronto contra o Atlético Mineiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Os uniformes trazem referências a personagens marcantes da carreira do astro, como Marcelo, de O Agente Secreto, e Capitão Nascimento, de Tropa de Elite.

O leilão deve ocorrer após o encerramento da temporada de premiações internacionais, que rendeu a Wagner Moura e ao filme O Agente Secreto honrarias em Cannes, no Globo de Ouro e indicações ao Oscar.

Os interessados em adquirir as peças históricas já podem dar os seus lances no portal especializado, com disputas abertas até o dia 28 de março.

As camisas em leilão e personagens de Wagner Moura homenageados: